Marco Mengoni malattia: che cosa è il dismorfismo

Marco Mengoni in un’intervista ha trovato il coraggio di parlare del dismorfismo, la malattia che lo affligge da anni

Marco Mengoni ha una malattia e ne ha parlato durante un’intervista dove ha spiegato i sintomi di questa sindrome che lo affligge da anni. Il cantautore, presente a Sanremo 2023, è uno dei più apprezzati in Italia grazie al suo talento, alle sue canzoni e anche grazie alla sua sensibilità. Non è un segreto che a molti fan, oltre alle canzoni, piaccia anche il suo aspetto fisico che Mengoni però ha rivelato di avere difficoltà ad accettare. Marco Mengoni è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma in una recente intervista ha deciso di aprirsi e di rivelare una parte di lui molto fragile che fino a quel momento aveva sempre nascosto. Il cantante ha infatti dichiarato di soffrire di una malattia chiamata dismorfismo: si tratta di un disturbo piscologico che porta chi ne soffre a dare un’attenzione eccessiva a presunti difetti dell’aspetto fisico che agli altri possono sembrare lievi o inesistenti. Per parlare di dismorfismo, il senso di inadeguatezza relativo al proprio aspetto fisico deve essere tale da compromettere la vita di tutti i giorni. Chi soffre di dismorfofobia inizia a compiere in maniera ossessiva comportamenti come ad esempio controllarsi allo specchio, confrontare il proprio aspetto con quello delle altre persone oppure ricercare spesso delle rassicurazioni circa il proprio aspetto. Le persone affette da dismorfofobia, malattia di Marco Mengoni, provano un tale disagio a causa di quelli che percepiscono come difetti del proprio aspetto fisico, da arrivare a sottoporsi a trattamenti estetici di vario genere, anche piuttosto invasivi, nel tentativo di liberarsi del loro disagio ma ciò non sempre funziona. In casi molto gravi, i dismorfofobici possono persino arrivare a limitare le loro apparizioni in pubblico oppure uscire soltanto la sera o comunque isolarsi. Il dismorfismo può essere trattato con una combinazione di terapia cognitivo-comportamentale e psicofarmaci.

Marco Mengoni le parole sulla malattia

Marco Mengoni ha dichiarato che il disturbo psicologico di cui soffre ha origine molto profonde nella sua famiglia, già la nonna, la madre e la zia erano donne bellissime ma si vedevano piene di difetti e si vergognavano del loro aspetto. Dunque il cantante di Due Vite che ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 deve aver ereditato questo senso di inadeguatezza proprio dalla famiglia. Marco ha raccontato che il senso di malessere aveva raggiunto livelli tali che per cercare di alleviarlo si era buttato sul cibo, arrivando a pesare ben 105 kg. In seguito ad un drastico cambiamento dimagrisce di ben 40 kg e arriva a pesare 62 kg. Ma questi cambiamenti repentini del peso, sono deleteri non solo fisicamente a anche psicologicamente. Il cantante ne ha così approfittato per lanciare un messaggio, prendersi cura della propria salute mentale. Egli stesso, come ha dichiarato, sta seguendo da anni un percorso terapeutico per imparare controllare il suo senso di inadeguatezza, dare il giusto peso al suo aspetto fisico e riequilibrare così il rapporto tra mente e corpo. Una confessione a cuore aperto che ha emozionato i fan sempre vicini al loro idolo fin dai tempi di X Factor.