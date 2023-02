Marco Mengoni quando ha partecipato a X Factor: com’era FOTO

Marco Mengoni, uno dei cantanti più amati della musica italiana contemporanea, partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo ma vediamo com’era quando esordì ad X Factor.

Marco Mengoni è uno dei nomi di rilievo della scena musicale italiana, il cantante è riuscito a consolidare il suo successo in più di dieci anni di carriera ma anche lui è partito da zero. Proprio come altri cantanti di successo come Noemi, Giusy Ferreri e i Maneskin, anche Marco Mengoni ha cercato visibilità sfruttando la vetrina dei talent, partecipando ad X Factor. Era il lontano 2009 quando un ventenne Marco Mengoni si presenta alle audizioni del talent che era giunto alla sua terza edizione. Al cospetto di Mara Maionchi, Morgan e Claudia Mori, Marco canta a cappella “Uomini Semplici” di Eduardo De Crescenzo e ottenendo il si tutti e tre i giudici. Marco Mengoni riuscirà poi con le sue interpretazioni a convincere Morgan a prenderlo nel suo gruppo, quello destinato alla fascia di età 16-24. Durante il programma Marco incanterà giudici e pubblico interpretando brani come “L’amore si odia” di Noemi e Fiorella Mannoia, “Notorious” dei Duran Duran e “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Marco grazie al suo immenso talento, vince il la terza edizione di X Factor senza essere mai stato a rischio eliminazione. Da lì la sua carriera è tutta in salita, nel 2009 pubblica l’EP “Dove si vola” e per aver vinto X Factor, ottiene un posto di diritto al Festival di Sanremo 2010 dove partecipa con il brano “Credimi ancora”. Ma la consacrazione definitiva avviene quando tre anni dopo vince Sanremo con il brano “L’essenziale” che porterà Mengoni ad essere conosciuto anche dal pubblico europeo con la partecipazione all’edizione del 2013 dell’Eurovision Song Contest dove si classifica tra i primi dieci. Fino ad ora in quattordici anni di carriera ha pubblicato ben sette album in studio e riempito gli stadi italiani con i sui concerti. Più recentemente ha pubblicato i primi due album della trilogia “Materia” mentre il terzo capitolo uscirà quest’anno e sarà promosso proprio dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Mengoni tornerà dopo dieci anni sul palco dell’Ariston per presentare il brano “Due vite” tra i favoriti per la vittoria.

Marco Mengoni e Morgan

Nonostante durante l’esperienza di X Factor siano stati legati da un rapporto mentore e allievo, tra Marco Mengoni e Morgan al giorno d’oggi non scorrerebbe buon sangue. Già quando Mengoni partecipò a Sanremo nel 2010, Morgan lo accusò di aver con con il pezzo “Credimi ancora” un brano che gli era stato presentato come possibile inedito da cantare durante il talent show. Nello stesso anno Mengoni aveva dichiarato di non riuscire ad avere più contatti con il suo ex mentore perché quest’ultimo ce l’aveva con lui ma di non conoscere il motivo di questo astio. Proprio lo scorso anno, durante un intervista concessa a Francesca Fagnani per la trasmissione Belve, Morgan ha accusato Mengoni di ingratitudine perché cederebbe alle pressioni dei suoi discografici che gli dicono di non avere rapporti con l’eccentrico cantante milanese.