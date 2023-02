Mr Rain a X Factor 2013: la bocciatura di Simona Ventura e l’abbandono

Mr Rain ha emozionato a Sanremo 2023 con il brano “Supereroi” ma, pochi probabilmente ricorderanno quando tentò la fortuna ad X Factor

I talent show come X Factor rappresentano un’importante vetrina per esporre il proprio talento e tentare di sfondare nel mondo della musica ma non sempre le cose vanno come sperato. Proprio come Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022 , non aveva avuto molta fortuna quando aveva partecipato ad X Factor, lo stesso è successo a Mr Rain. Il giovane rapper di Desenzano del Garda (Brescia), classe 1992, è in gara al Festival di Sanremo 2023 dove ha emozionato il pubblico dell’Ariston e da casa con il brano “Supereroi”. Mr Rain nome d’arte di Mattia Balardi, debutta nel 2011 quando pubblica il mixtape “Time 2 Eat”, nel 2013 decide di sfidare la sorte e partecipa alle selezioni della settima edizione di X Factor avvenuta nel 2013 insieme al rapper Osso. Durante le audizioni il duo ottenne il sì di tre giudici, Morgan, Mika e Elio ma, vennero bocciati da Simona Ventura. Di per sé questa bocciatura non avrebbe impedito a Mr Rain e Osso di andare avanti nel programma ed accedere alla fase successiva ma alla fine i due decisero di ritirarsi iniziando una polemica sul regolamento del programma che all’epoca era già passato all’emittente privata Sky. I due in un’intervista dichiararono di non aver avuto modo di leggere il contratto prima di partecipare e di aver scoperto solo successivamente il suo contenuto. Mr Rain e Osso hanno dichiarato di essersi ritirati per non “vendersi” ad X Factor ossia non erano d’accordo con il fatto che il programma avrebbe gestito per due anni i loro profili social, non avrebbero potuto rilasciare interviste o pubblicare video su YouTube o canzoni nuove autonomamente perché sarebbe stato tutto nelle mani del programma. All’epoca di X Factor nel 2013 Mr Rain rappresentava la componente pop del duo mentre Ossa la parte rap. Un anno dopo il cantante in gara a Sanremo 2023 iniziò il suo primo tour da solista e nel 2015 pubblicò il suo primo album, Memories. Il disco ha conquistato il doppio disco di platino.

I complimenti di Simona Ventura

Polemiche a parte, Mr Rain e Simona Ventura si sono ritrovati proprio a Sanremo 2023 dove l’amatissima conduttrice e storico giudice di X Factor era nel pubblico in prima fila. La Ventura ha ricordato la sua esperienza al talent canoro dove tra l’altro aveva bocciato anche Elodie, altro nome di punta del Festival di quest’anno. La conduttrice ha affermato che nonostante all’epoca ricevette un bel po’ di insulti e critiche sui social, è stata comunque felice di aver rivisto Mr Rain e soprattutto di vederlo cambiato e focalizzato sul suo bellissimo e commovente pezzo “Supereroi”. Insomma, la Ventura si dice contenta di vedere artisti che nonostante le porte in faccia e gli ostacoli, si rialzano e lavorano su se stessi. Mr Rain ha ringraziato Simona Ventura per le sue parole prima con l’emoticon di un cuore e poi con una frase breve ma sincera nelle sue Instagram stories dove ha scritto “Grazie Simona Ventura”.