Anna Oxa ex mariti: quante volte è stata sposata   

Quante volte è stata sposata Anna Oxa, gli ex mariti della cantante: chi è il padre dei suoi figli. Un ex marito è stato arrestato

Tre matrimoni per Anna Oxa e tre ex mariti per la famosa cantante di Un’emozione da poco. Soltanto uno dei tre, però, è il padre dei suoi figli e sappiamo che un ex marito dell’artista è finito in carcere. Una vita sentimentale molto ricca di colpi di scena, la sua, che ora analizzeremo nel dettaglio. Mentre lo sguardo è puntato su Anna Oxa a Sanremo 2023 con Sali (Canto dell’anima), proviamo a guardare al suo passato, a partire dal primo matrimonio. Nel 1982 l’artista ha sposato il suo primo marito, Franco Ciani, con il quale è stata sposata fino al 1989. Lui è un famoso musicista, autore e produttore, che è stato al suo fianco negli anni dell’apice della carriera della cantante. I due hanno continuato a collaborare anche dopo essersi separati. Nel 1999 Anna Oxa ha sposato Behgjet Pacolli, noto imprenditore e politico del Kosovo, dal quale ha divorziato nel 2002. Quattro anni dopo, nel 2006, si è poi sposata per l’ultima volta con Marco Sansonetti, sua ex guardia del corpo ben più giovane di lei. Matrimoni ai quali sono legate delle storie drammatiche, a partire da Franco Ciani, suicidatosi il 2 gennaio 2020, lasciandosi alle spalle un biglietto per il suo impresario Nando Sepe, lasciando intendere come le motivazioni dell’estremo gesto fossero da rintracciare in problematiche di natura economica. Nel 2017, invece, è stato arrestato l’ex marito Marco Sansonetti, fermato in Svizzera con l’accusa di usura, atti di violenza e sequestro di persona.

Anna Oxa fidanzato

Oggi Anna Oxa è fidanzata o single, si chiedono i fan, le cui ricerche sono complicate dal fatto che la cantante di Senza pietà non abbia dei profili social ufficiali, che possano offrire aggiornamenti sulla sua vita. All’età di 61 anni pare sia single dopo ben tre matrimoni conclusi alle spalle, ma la sua vita privata resta un mistero e per questo non è possibile confermare l’indiscrezione. Ciò che possiamo dire, invece, è dove vive Anna Oxa oggi, e non è in Italia. Innamorata da tempo del Canton Ticino, ha infatti scelto di trasferirsi in Svizzera, godendo dell’assoluta pace. Era proprio quello che cercava e infatti ha avuto modo di parlarne in un’intervista, spiegando come si tratti di una casa bellissima, immersa in un luogo paesaggistico da sogno, tra ruscelli, cascate, montagne, boschi e tanti animali: “Qui vedi tutto, l’inverno, la neve, la primavera. Stare nel movimento della natura è essenziale per stare nel processo creativo”. Sposatasi tre volte, l’unico fidanzato di Anna Oxa di enorme rilevanza è stato Gianni Belleno, batterista e fondatore dei New Trolls, che è stato suo compagno per ben dieci anni, dal 1989 al 1999, e in questo periodo sono nati i loro due figli, Francesca e Qazim. Nel 2009 il rapporto tra gli ex è precipitata, con Anna Oxa che ha denunciato il padre dei suoi figli perché non versava l’assegno per il mantenimento pattuito dai giudici. Giunta la condanna, il membro dei New Trolls ha scontato sei mesi di reclusione, pagando un risarcimento di 5mila euro per il figlio 14enne, al tempo, e 25mila euro per la figlia maggiorenne.