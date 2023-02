Carla Bruni prima e dopo: com’era la modella FOTO

Carla Bruni: modella, cantante, ex première dame di Francia, com’era quando ha mosso i primi passi nel mondo della moda

Il prima e dopo di Carla Bruni lascia senza fiato per una super model per cuo il tempo sembra non passare mai. Oggi la compagna di Sarkozy ha 56 anni e rispetto a com’era il cambiamento è davvero minimo. La modella e cantante nasce a Torino nel 1967, figlia di Alberto Bruni Tedeschi e Marisa Borini. I genitori lavorano nel mondo dello spettacolo e fin da piccola Carla si trasferisce a Parigi e frequenta scuole private svizzere. Inizia a studiare architettura all’università ma a 19 anni lascia gli studi per intraprendere la carriera da modella. Dopo il grande successo la diva decide viene travolta dal mondo del gossip per la sua relazione con l’ex presidente francese Sarkozy con cui sta ancora oggi.

Carla Bruni prima quando debuttava in passerella e sulle riviste era già bellissima ma sicuramente le mancava ancora quell’aria austera da donna vissuta che la contraddistingue oggi. Inoltre inizialmente le venivano fatti indossare dei look meno seriosi e i servizi fotografici erano più sbarazzini. Carla Bruni dopo mostra di sé una passione per outfit molto più classici. Passando al fisico a 56 anni sembra la sosia della super model degli anni ’80. Molti si chiedono se la Bruni sia rifatta notando dei cambiamenti negli zigomi piú alti, occhi leggermente più tirati e pelle liscia. Sicuramente farà trattamenti di bellezza specifici ma non risulta che la cantante a Sanremo 2023 con Colapesce Dimartino sia rifatta facendo ricorso alla chirurgia o ai ritocchini.

Carla Bruni carriera

Come detto Carla Bruni inizia la carriera da modella a 19 anni, il suo primo lavoro è una pubblicità dei jeans della Guess. Successivamente inizia a sfilare per le più importanti aziende del mondo della moda, Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne, Karl Lagerfeld, Prada e Versace. Negli anni ’90 arriva la consacrazione e Carla Bruni diventa una delle modelle più pagate al mondo insieme a colleghe come Naomi Campbell e Claudia Schiffer. All’inizio degli anni 2000 lascia la passerella ma torna a sfilare nel 2017 per una sfilata volta a commemorare i vent’anni dalla scomparsa dell’iconico Gianni Versace. I successi nella moda contrastano con gli scandali nella vita privata, dopo essere stata con i cantanti Eric Clapton e Mick Jagger, nel 2000 va a convivere con il giornalista Jean-Paul Enthoven ma si innamora del figlio di lui Raphael che per lei lascia la moglie. I due hanno un figlio Antoine ma nel 2007 Rapahel la lascia perché sente che il loro rapporto era ormai come quello che c’è tra amici più che amanti.

Dopo aver lasciato il mondo della moda, Carla Bruni si cimenta con la musica prima come autrice e poi come cantante; nel 2003 pubblica il suo album di debutto “Quelqu’un m’a dit”, una collezione di brani malinconici tra i quali c’è ne anche uno dedicato al compagno dell’epoca Rapahael. Nel 2007 pubblica l’album in lingua inglese “No Promises”, cui fanno seguito “Comme si de rien n’était” uscito nel 2008, “Little French Songs” del 2008 e “French Touch” uscito nel 2017. L’ultimo album dal titolo “Carla Bruni” contiene anche un duetto con la sorella. Tutti gli album hanno ottenuto successo in Francia e le hanno valso alcuni premi come quello di artista musicale femminile dell’anno nel 2004. Nel 2008 inizia anche una “carriera” per così dire inaspettata. In quell’anno infatti sposa il Presidente francese Nicolas Sarkozy e diventa così première dame di Francia. Anche se Carla Bruni ha dichiarato di non essere un donna particolarmente dentro la politica, alcune sue dichiarazioni in materia hanno talvolta portato a delle polemiche. Proprio stasera venerdì 10 febbraio infine, Carla Bruni sarà ospite al Festival di Sanremo per duettare con i siciliani Colapesce e Dimartino in una cover del brano “Azzurro” di Paolo Conte.