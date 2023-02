Matteo Paolillo fidanzata Alessia Fendi chi è la ragazza di Edoardo Mare Fuori

Le fan della famosissima serie Mare Fuori si chiedono con chi è fidanzato fuori dal set Matteo Paolillo che interpreta l’irrecuperabile Edoardo Conte

Si chiama Alessia Fendi la fidanzata di Matteo Paollillo l’attore che nelle tre stagioni di Mare Fuori interpreta un grande protagonista Edoardo Conte. La conferma che la fiction ambientata ma non girata all’ Ipm di Napoli a Nisida è una delle serie targate Rai di maggiore successo sta sul palco dell’Ariston. Il gossip impazza ormai da mesi e la curiosità sulla fidanzata di Edoardo è scoppiata proprio quando l’intero cast di Mare Fuori 3 è stato ospite alla quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Tra l’altro Matteo Paolillo che interpreta Edoardo Conte è anche il cantante Icaro che ha firmato la sigla della serie dal titolo “O’ mar for” entrata nella Top Viral 50 di Spotify Italia. Per chi si chiede con chi è fidanzato Matteo Paolillo, arriva per i fan della serie una piccola delusione. L’attore infatti non solo non è single ma fuori dal set non ha nemmeno una relazione con Ludovica Coscione che nella serie interpreta Teresa innamorata proprio dell’Eduá più famoso d’Italia.

Ludovica nella realtà ha avuto una breve storia con Nicolas Maupas che nella serie interpreta Filippo detto O’ chiattill. Dunque chi è la dolce metà di Matteo Paolillo? Il suo nome è Alessia Fenderico, di lei sappiamo che ha 28 anni è napoletana e ha studiato presso il Liceo artistico Umberto Boccioni di Napoli. Ha lavorato come estetista, come commessa da Wycon mentre oggi fa la make-up advisor per il noto brand di cosmetici Kiko. Alessia ha un fisico da modella e una grande passione per i viaggi. Su Instagram e TikTok è possibile trovarla con il nome @alessiafendi. Sui social condivide principalmente momenti vissuti in vacanza o con gli amici. Dunque illusione infranta per coloro che speravano di vedere Edoardo e Teresa insieme anche fuori dal set.

Matteo Paolillo e Alessia Fendi la storia d’amore

Se non fosse per Tiktok della storia d’amore tra Matteo Paolillo e Alessia Fendi sapremo davvero ben poco. La ragazza non appartiene al mondo dello spettacolo mentre lui preferisce tenere vita professionale e vita privata nettamente separate. Si presume che il loro sia un amore relativamente nuovo e che la loro relazione duri da circa un anno. Sui social hanno condiviso foto di un viaggio che hanno fatto recentemente in Marocco e dove i due si mostrano più innamorati che mai tra i colori del paese africano. È soprattutto su Tiktok che la fidanzata di Matteo Paollillo regala ai fan qualche piccolo dettaglio del loro giovane amore,

ma anche su Instagram ha postato diversi scatti con il suo Edoardo. Alessia Fendi ha infatti pubblicato una bella foto di coppia che la ritrae a Roma con l’attore al tavolo di una terrazza. Probabilmente era post cena romantica a lume di candela e la geolocalizzazione era a Roma con a fare da cornice il Colosseo in bella vista. Tra i commenti sotto al post della fidanzata di Edoardo non solo quello delle fan ma anche di una persona speciale: la sorella di Matteo Paollillo.