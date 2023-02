Lazza in concerto: date e biglietti tour 2023

In primavera Lazza sarà protagonista di un ricchissimo tour in giro per l’Italia: le date dei concerti del rapper e le info sui biglietti

Dopo un 2022 da sogno, che ha incoronato Lazza come l’artista più venduto dell’anno grazie soprattutto all’uscita del suo ultimo, straordinario, album, Sirio, il rapper milanese sta vivendo un 2023 che si prospetta, se possibile, ancora migliore. L’artista si è preso la scena al Festival di Sanremo, portando la sua hit Cenere, diventata in breve tempo la canzone più ascoltata del Festival, e incantando anche durante la serata delle cover con la sua interpretazione, insieme ad Emma, della bellissima La fine di Nesli. Sin dalle prime battute del Festival, Lazza si è piazzato ai vertici della classifica, trovando tantissimi apprezzamenti sia per la sua canzone che per la sua interpretazione. Il palco dell’Ariston è un altro tassello della straordinaria ascesa del rapper, che poi in primavera tornerà protagonista con un tour molto ricco. Si parte il 19 aprile, da Roma, poi si prosegue a Milano per arrivare a uno dei momenti cruciali del tour, ovvero l’esibizione nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona, con Lazza che inoltre avrà anche l’onore di aprire la stagione dei concerti all’Arena. Dopo Verona si va a Torino e quindi ritorno a casa per Lazza, con altre due date a Milano prima di Napoli e Bologna a conclusione del tour, che vivrà poi un’attesissima appendice a settembre, con il concerto all’Ippodromo di Milano, un altro grande bagno di folla per Lazza. L’attesa per i concerti del rapper è talmente alle stelle che i biglietti sono sold out per quasi tutte le date: sono rimasti tagliandi solo per i concerti all’Arena di Verona e all’Ippodromo di Milano, le ultime date aggiunte, ma non c’è dubbio che anche questi verranno polverizzati in men che non si dica. Di seguito, dunque, le date del tour 2023 di Lazza:

19 APRILE: ROMA – Palazzo dello sport

22 APRILE: MILANO – Mediolanum Forum

25 APRILE: VERONA – Arena di Verona

27 APRILE: TORINO – Pala Alpitour

29 APRILE: MILANO – Mediolanum Forum

30 APRILE: MILANO – Mediolanum Forum

3 MAGGIO: NAPOLI – Palapartenope

6 MAGGIO: BOLOGNA – Unipol Arena

8 SETTEMBRE: MILANO – Ippodromo Snai San Siro

Lazza: la scaletta dei concerti

Molto più difficile provare a ipotizzare la scaletta che Lazza sceglierà per i propri concerti. L’artista ha ormai alle spalle un bagaglio artistico considerevole, che si articola in ben tre album, da Zzala a Re Mida fino ovviamente a Sirio, e l’EP J. Spazio, sicuramente, alla hit sanremese Cenere e molte canzoni verranno presentate anche nella versione in acustico, come Lazza ha fatto nella sua versione di Sirio Concertos, in cui il rapper ha riarrangiato grazie alla sua abilità al pianoforte alcune delle canzoni più amate dell’album. Tutto questo enorme patrimonio artistico confluirà nella scaletta dei concerti di Lazza, che come detto ancora non è stata annunciata. Inoltre, è probabile che per il concerto dell’8 settembre all’Ippodromo di Milano possa presentare una scaletta ancora diversa rispetto a quella degli altri concerti, considerando che si tratta di una sorta di data unica posta come appendice al tour. Inoltre, ‘ anche possibile che prima del tour possano uscire nuove canzoni di Lazza, che ovviamente confluirebbero nella scaletta.