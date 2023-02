Marco Mengoni in concerto: date e biglietti tour 2023

Marco Mengoni sarà protagonista, in estate, di un attesissimo tour negli stadi: le date e i prezzi dei biglietti del tour del cantante

Dopo il grandioso ritorno al Festival di Sanremo, dove Marco Mengoni si è letteralmente preso la scena con la sua splendida Due vite, il cantante de L’Essenziale tornerà protagonista in estate di un attesissimo tour negli stadi, dove porterà in scena la sua canzone sanremese e forse anche nuove canzoni, qualora prima dell’estate uscisse il nuovo album dell’artista, il terzo e ultimo capitolo della trilogia Materia, iniziata con terra e continuata con pelle. In attesa di conoscere la data d’uscita del nuovo lavoro di Marco Mengoni, che però verosimilmente arriverà nella seconda parte del 2023, considerando che sia Materia terra che Materia pelle sono usciti negli ultimi mesi, rispettivamente, del 2021 e del 2022, si possono già compare i biglietti per il tour negli stadi di Marco Mengoni nell’estate del 2023. La tournée del cantante di Pronto a correre avrà inizio con la data zero del 17 giugno a Bibione, prima di spostarsi a Padova e poi scendere verso sud, prima a Salerno e poi a Bari, per risalire quindi a Bologna, Torino e Milano. Nessuna data annunciata, almeno per il momento, a Roma, motivo per cui molti fan si attendono che presto possano essere annunciate nuove date del tour negli stadi. Per il momento, comunque, le date sono queste e i biglietti per i concerti di Mengoni sono acquistabili tramite i circuiti tradizionali, con prezzi che vanno da poco meno di 50 euro a salire. Si trova ancora una certa disponibilità di biglietti, ma è indubbio che questi andranno presto a ruba. Queste sono le date del tour 2023 di Marco Mengoni negli stadi:

17 GIUGNO: BIBIONE – Stadio Comunale

20 GIUGNO: PADOVA – Stadio Euganeo

24 GIUGNO: SALERNO – Stadio Arechi

28 GIUGNO: BARI – Arena della vittoria

1 LUGLIO: BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

5 LUGLIO: TORINO – Stadio Olimpico

8 LUGLIO: MILANO – Stadio San Siro

Marco Mengoni: la scaletta dei concerti

Il tour di cui sarà protagonista Marco Mengoni negli stadi quest’estate sarà un lavoro totalmente inedito, su cui non ci sono anticipazioni. Non si conosce, dunque, la scaletta delle canzoni che l’artista porterà in scena, ma non c’è dubbio che ci sarà la sanremese Due vite, al fianco di tutti gli altri successi della carriera di Marco Mengoni. Il grande punto di domanda è legato a un eventuale nuovo disco dell’artista, visto che l’ultimo capitolo della trilogia Materia deve sicuramente uscire e lo farà, con tutta probabilità, nel 2023. Come detto, è difficile che esca prima dell’estate, ma mai dire mai, per cui la scaletta dei concerti estivi di Mengoni sarà molto legata a questa evenienza. Per il resto, come detto, non ci sono anticipazioni, ma possiamo andare a vedere la scaletta dei concerti della seconda parte del 2022 per farci un’idea dei brani che Mengoni porterà in scena nel suo tour estivo:

Cambia un uomo

Essere umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’Essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita