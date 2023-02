Sanremo 2023 Marco Mengoni isolato: sfogo fuorionda virale VIDEO

Sanremo 2023 Marco Mengoni primo rivela in un fuori onda a RTL dell’atteggiamento dei cantanti che tendono a isolarlo

Primo nella prima serata, vincitore della serata dei duetti, Marco Mengoni sta dominando a Sanremo 2023. In un video diventato virale su Twitter sembra che ciò non venga digerito troppo bene da alcuni cantanti. Il cantante di Due Vite era già considerato tra i favoriti alla vigilia del Festival e alla sua prima esibizione ha confermato di essere in assoluto il cantante in gara più vicino alla vittoria. Grazie ad un brano accattivante, classica ballad nelle corde di Mengoni, l’artista ha subito conquistato il primo posto in classifica senza mai lasciarlo anche dopo l’ingresso nel conteggio dei voti della giuria demoscopica e del televoto anche se in questo caso nella classifica parziale della terza serata di Sanremo 2023 per il televoto a vincere è stato Ultimo, mentre Mengoni “si è accontentato” della vittoria da parte della giuria demoscopica. L’incredibile percorso del cantante di Hola e L’Essenziale si è confermato anche nella serata dei duetti dove ha vinto grazie ad una straordinaria interpretazione di Let It Be insieme al Kingdom Choir che ha portato il pubblico del Teatro Ariston alla prima standing ovation di questa edizione almeno per quanto riguarda i cantanti in gara. Anche nel circuito radiofonico, Due Vite di Marco Mengoni è tra le canzoni più ascoltate, un piccolo indizio delle grandi possibilità da parte del cantante di bissare il successo ottenuto a Sanremo nel 2013 giusto dieci anni fa con la canzone L’Essenziale.

Marco Mengoni cosa è successo

Arriviamo dunque a comprendere meglio cosa è successo a Marco Mengoni e che il cantante ha spiegato in un fuori onda durante un’intervista a RTL 102.5 insieme a Jody Cecchetto. La voce di Due Vite si è sfogato in fuori onda della situazione che si è venuta a creare a Sanremo 2023. Infatti sente attorno l’attenzione e la diffidenza probabilmente da parte degli altri artisti perché sostiene: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!”. Queste le parole di Marco Mengoni che appare annoiato e stranito della situazione venutasi a creare e soprattutto per il trattamento ricevuto probabilmente nel backstage del Teatro Ariston e tra un’intervista e l’altra a stampa, siti web, radio e tv. A dieci anni di distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo, la scelta di Marco Mengoni di tornare in gara era stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico e non i suoi fan che hanno sempre apprezzato la voce e la presenza sul palco dell’artista. Proprio in un’intervista a La Stampa, avvenuto il giorno prima del fuori onda, rifiutava il titolo di primo della classe probabilmente di togliersi un po’ di pressione addosso considerando che fin dalla vigilia era ritenuto il possibile vincitore del Festival. C’è da dire però che non essendoci al momento dichiarazione a riguardo, non sappiamo se le parole di Marco Mengoni fossero in chiave ironica o se realmente stia provando queste sensazioni, fatto sta che in poche ore il video è diventato virale su Twitter repostato dai fan del vincitore di Sanremo 2013.