Sanremo 2023 classifica finale chi ha vinto e podio: percentuali

Chi ha vinto Sanremo 2023, la top 5 del Festival dell’Ariston: fischi del pubblico e lacrime. Delusione assoluta per Ultimo: le percentuali

Marco Mengoni ha vinto la finale di Sanremo 2023. Una serata che ha saputo regalare tante emozioni ma soprattutto sorprese. Chi pensava che il vestito nero di Elodie potesse rappresentare il picco già a inizio serata, ha dovuto ricredersi. A rubare la scena, a metà finale, è stato Rosa Chemical con il bacio a Fedez, che ha fatto scattare anche una dura reazione di Chiara Ferragni durante la pubblicità. Pubblico esaltato dai Depeche Mode, le canzoni cult di Gino Paoli, che si è lasciato andare anche a racconti imbarazzanti su Little Tony, e Ornella Vanoni. Risate con Fiorello e tanta musica e romanticismo, con il bacio tra i Coma Cose e l’annuncio a sorpresa: “Ci sposeremo!”, ma anche il regalo di Chiara Ferragni ad Anna, moglie di Gianni Morandi, una stola con una dedica d’amore. Terminate le 28 esibizioni, spazio alla classifica generale, l’ultima di Sanremo 2023, che ha portato a scoprire la top 5 definitiva per l’accesso all’ultima votazione, in cui tutto si è azzerato: 28 Sethu (Cause perse), 27 Shari (Egoista), 26 Will (Stupido), 25 Anna Oxa (Sali), 24 Olly (Polvere), 23 Levante (Vivo), 22 gIANMARIA (Mostro), 21 Cugini di Campagna (Lettera 22), 20 Colla Zio (Non mi va), 19 Mara Sattei (Duemilaminuti) 18 Leo Gassmann (Terzo cuore), 17 Paola e Chiara (Furore), 16 Articolo 31 (Un bel viaggio), 15 LDA (Se poi domani), 14 Ariete (Mare di guai), 13 Coma Cose (L’Addio), 12 Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), 11 Modà (Vieni da me), 10 Colapesce e Dimartino (Splash), 9 Elodie (Due), 8 Rosa Chemical (Made in Italy), 7 Madame (Il bene nel male) 6 Giorgia (Parole dette male). La top 5 definitiva è composta da Ultimo (Alba) Tananai (Tango), Lazza (Cenere), Marco Mengoni (Due vite) e Mr. Rain (Supereroi).

Sanremo 2023 chi ha vinto

Una volta scoperta la classifica definitiva, che ha riservato molte sorprese, si è tornati ai voti per la top 5, così da decretare il vincitore di Sanremo 2023. Tanti i fischi da parte del pubblico, che hanno visto Levante molto in basso, al 23esimo posto, Giorgia fuori dai primi cinque posti, di poco, ferma al sesto posto. Molto giù rispetto ai primi cinque anche Rosa Chemical, così come Elodie, per la delusione dei presenti all’Ariston, sorpresi anche da Colapesce e Dimartino decimi e Madame settima. Gli artisti ai primi cinque posti si sono nuovamente esibiti, così da convincere sala stampa (33%), giuria demoscopica (33%) e televoto (34%) a incoronarli vincitori del Festival di Sanremo 2023. Un po’ di problemi tecnici per Ultimo, che non riusciva a sentire la propria voce in cuffia, così come accaduto a Blanco e non solo. Stavolta però tutto risolto senza drammi, per fortuna, con la finalissima proseguita tranquillamente. È poi toccato a Tananai, che si è giocato la chance di compiere un miracolo incredibile, ovvero quello di passare dall’ultimo al primo posto a Sanremo in un solo anno. Per lui, però, già la top 5 è una vittoria stupefacente, che indica una maturazione artistica ottima. Amadeus ha infine annunciato la classifica definitiva, con al quinto posto Tananai, al quarto posto Ultimo, al terzo posto Mr. Rain, al secondo posto Lazza e, per la seconda volta, il vincitore di Sanremo è Marco Mengoni con Due vite. Queste le percentuali del televoto della top 5: Marco Mengoni ha vinto con il 45.53% dei voti, Lazza 16.64%, Mr Rain 14.43%, Ultimo 12.25%, Tananai 11.15%