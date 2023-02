Elodie, il mini abito colpisce tutti: la bellissima cantante si lascia andare in dolci effusioni con lui, la foto fa il giro del web

Elodie non ha vinto il Festival di Sanremo 2023, classificandosi solo al nono posto della classifica generale; ha confermato come il feeling con il palco dell’Ariston non sia proprio ai massimi livelli ma si può affermare senza ombra di dubbio come sia la vincitrice assoluta delle cinque serate di questa 73ma edizione. Nessuna cantante più di lei ha turbato il sonno degli italiani, mostrando gran parte del suo corpo e soprattutto una sensualità che probabilmente saranno ricordate a lungo. D’altronde basta ammirare i video delle sue canzoni per potersi aspettare questo e molto altro dalle sue performance sanremesi. Ed è stato un crescendo, un turbinio di emozioni che dalla prima serata ha toccato l’apice in quella dei duetti prima e poi in quella dell’epilogo. Venerdì, nel giorno dedicato ai duetti in cui ha portato American Woman insieme a Big Mama, l’abito trasparente, con tanto di reggiseno e slip in bella mostra, aveva decisamente colpito tutti, a partire da Amadeus, quasi rimasto senza parole nel vederla. Un’esibizione cult per la storia del Festival con Elodie che ha anche “rubato” la borsa a Serena Bortone per incendiare ulteriormente il Teatro Ariston e esaltare il pubblico da casa che ha seguito con grande partecipazione Sanremo 2023. Ieri nella serata che ha visto trionfare Marco Mengoni non è stata certo da meno; l’abito scelto aveva uno spacco davvero profondissimo, inguinale, trasparente per la metà destra di esso, tanto da far intravedere anche qualcosa di troppo, vista l’assenza del reggiseno, per uno spettacolo pazzesco.

Elodie che tenerezze con Iannone: il post infiamma

Se sul palco è stata una vera e propria femme fatale, lontana dall’Ariston ci ha regalato anche una versione amorevole di lei. Il tutto grazie ad una storia Instagram postata – anzi, ripostata – sul suo account Instagram, peraltro seguito da tre milioni di follower. Nell’immagine in questione, più bella che mai, è seduta su una cassettiera di legno, probabilmente nella sua stanza d’albergo, ed è protagonista in tenere effusioni con il suo fidanzato, Andrea Iannone. Una storia d’amore, quella tra i due, nata la scorsa estate, quando i due si sono conosciuti in Sardegna tramite amicizie in comuni. Il feeling ha fatto da preludio alla scintilla dell’amore, con i due che sembra abbiano ritrovato la felicità dopo le rispettive esperienze turbolente sentimentali, da Marracash per Elodie fino a Belen Rodriguez e Giulia De Lellis per Iannone. Una conferma per la cantante che si è detta felice della settimana vissuta a Sanremo 2023 e sembra aver messo ormai da parte la storia con l’ex Marracash che in tanti hanno rivisto nella canzone Due.

A colpire di più, oltre naturalmente al quadretto sentimentale, è stato certamente l’abito indossato dalla bellissima cantante. Un vestito di latex ampiamente scollato con la spallina destra che cade sul braccio e soprattutto cortissimo, talmente tanto da mettere in mostra completamente le sue gambe, accavallate per una femminilità e sensualità abbaglianti.