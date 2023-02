Prende il via su Rai 1 Fiori sopra l’inferno Teresa Battaglia quante puntate sono e i dettagli della trama della fiction con Elena Sofia Ricci

Quante puntate sono Fiori sopra l’inferno Teresa Battaglia è fondamentale per capire la trama e lo sviluppo della storia che vede protagonista Elena Sofia Ricci. Archiviata la settimana di Sanremo, la programmazione di Rai 1 infatti riparte con una nuovissima serie. Arriva, dunque, a partire da lunedì 13 febbraio Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, con l’attrice di Che Dio ci Aiuti che interpreta il ruolo della profiler Teresa Battaglia, che si trova a dover risolvere il caso di un killer misterioso che si aggira tra le Dolomiti. La serie è liberamente tratta da Fiori sopra l’inferno, best seller scritto da Ilaria Tuti e pubblicato nel 2018, ed è composta da sei episodi, che andranno in onda da lunedì 13 febbraio a lunedì 27 febbraio 2023. Due puntate ogni sera, dunque, per un totale di tre appuntamenti e di sei puntate per questa prima stagione della serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci. Il calendario degli appuntamenti con la fiction di Rai 1 prevede che sia in onda per i prossimi tre lunedì in prima serata. Fiori sopra l’inferno Teresa Battaglia quante puntate sono è la domanda che si fanno i telespettatori e siamo qui per fare chiarezza sulla programmazione, queste le serate in cui verrà trasmessa la serie tv:

Lunedì 13 febbraio: episodi 1 e 2

Lunedì 20 febbraio: episodi 3 e 4

Lunedì 27 febbraio: episodi 6 e 5

Fiori sopra l’inferno Teresa Battaglia trama

Da lunedì 13 febbraio a lunedì 27 febbraio vedremo, dunque, le avventure di Teresa Battaglia a caccia dello spietato killer. La serie è ambientata nel paesino di Travenì, collocato nel cuore delle Dolomiti, e qui si consumano una serie di delitti feroci e violenzi, che sconvolgono la pace che si respira tra la neve delle montagne. Sulle tracce del killer viene messa, quindi, la profiler della polizia di Udine Teresa Battaglia, che con i suoi metodi prova a farsi strada sia nei rapporti con gli altri poliziotti del paesino che nella caccia al killer. Teresa, però, non deve fare i conti solo con quella spietata caccia all’uomo, ma anche con la sua vita privata, in particolare con la malattia che sopravanza. Teresa Battaglia, infatti, ha scoperto da poco di essere affetta da Alzheimer e quindi deve fare i conti con questa nuova condizione che chiaramente rischia d’inficiare non poco il suo lavoro. La memoria, il riconoscimento di ogni dettaglio, sono degli elementi fondamentali nel lavoro di Teresa Battaglia e l’Alzheimer ora arriva a spaventarla moltissimo, non solo per il suo futuro, ma anche per il suo presente, perché c’è un killer da catturare che sta continuando a seminare il panico a Travenì e dintorni.

Così, mentre Teresa cimenta i rapporti con i nuovi colleghi e impara a convivere con la sua malattia, inizia anche un curioso e singolare gioco col killer, che dimostra una profondità psicologica decisamente importante, perché le sue azioni sembrano essere orientate addirittura a difendere i bambini che, a primo acchito, sembrerebbero le sue vittime. Fiori sopra l’inferno Teresa Battaglia ci porta, dunque, nel cuore del lavoro di un profiler e ci regala importanti momenti di tensione, costruendo una trama articolata e un disegno psicologico molto intrigante, per una serie che dal primo all’ultimo momento regalerà sorprese agli spettatori. Da lunedì 13 febbraio, dunque, arriva l’appuntamento con Elena Sofia Ricci, pronta a vestire i panni della profiler Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno per sei puntate nelle prossime tre settimane.