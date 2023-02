Ospiti Stasera Tutto è possibile 13 febbraio

Stasera Tutto è possibile torna il 13 febbraio su Rai2 condotto come sempre da Stefano De Martino: gli ospiti della puntata

Il 13 febbraio torna in onda su Rai2 Stasera Tutto è possibile, lo show targato Rai condotto da Stefano De Martino che ha preso il comando del programma sostituendo Amadeus. Lo show, arrivato alla sua nona edizione, vede un gruppo di comici e personaggi del mondo dello spettacolo competere in una serie di divertenti prove dove devono ballare, cantare, recitare e giocare seguendo determinate regole e in alcuni ambienti speciali come la stanza inclinata. Questa sera va in onda la prima puntata del 2023 il cui titolo “Step in Love” è palesemente un richiamo alla festa di San Valentino che si festeggia questa settimana. Per quanto riguarda gli ospiti di questa sera, ci saranno delle conferme ma anche delle novità. Il pubblico avrà modo di rivedere Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che vestirà i panni di Francesca Fagnani e Maria De Filippi. Mentre tra gli ospiti di questa prima puntata in onda il 13 febbraio ci saranno Cristiano Caccamo, Fabio Caressa, Max Giusti, Nathalie Guetta, Samira Lui e Francesco Procopio. I partecipanti a Stasera Tutto è possibile potranno cimentarsi in svariati giochi energici e divertenti, non mancherà ovviamente l’esilarante stanza inclinata di 22,5 gradi, ritroveremo anche il Rubagallina, Mimo senza flili, Segui il labiale, C’era una giravolta, Speed Quiz e tanti altri fantastici giochi. Come novità sarà la prova La coppia che scoppia che vede due partecipanti intenti a far scoppiare un palloncino con la complicità di chi li fiancheggia e utilizzando esclusivamente la sola pressione del corpo.

Stasera Tutto è Possibile 2023 quando va in onda

Stasera Tutto è possibile è stato girato anche per questa edizione all’Auditorium Rai di Napoli. In tutto sono previste sette puntate, quindi il programma di Stefano De Martino ci terrà compagnia fino al 27 marzo. Il programma andrà in ondi il lunedì alle 21 e 30 su Rai2 ma, sarà possibile anche seguirlo su RaiPlay in diretta e in differita. Se il programma dovesse avere il successo sperato, non è detto che la Rai non possa aggiungere ulteriori puntate come già successo in passato. Si tratta di una grande conferma per Stasera Tutto è Possibile e per il conduttore che questa volta se la vedrà ancora una volta, per quanto riguarda gli ascolti tv, con il Grande Fratello VIP che proprio come la trasmissione su Rai2 va in onda il lunedì e nel caso del reality anche di giovedì con un doppio appuntamento riproposto da febbraio. Una vera e propria promozione per STEP dopo gli ottimi riscontri registrati nelle sei puntate andate in onda tra settembre e ottobre. Una media 1 milione e 500 mila spettatori ha spinto l’emittente a mandare in onda la nona edizione del programma iniziato nel 2015 con la conduzione di Amadeus. Quattro anni dopo è arrivato il cambio di guardia con Stefano De Martino a prendere il timone del game show che vede nel cast la partecipazione di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che partecipano ai giochi e di Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni.