Buongiorno Mamma 2 quante puntate sono

Buongiorno Mamma 2 torna su Canale5, mercoledì 15 febbraio la seconda stagione della serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Buongiorno Mamma 2 arriva in tv e i fan si chiedono quante puntate sono della fiction arrivata alla sua seconda stagione. La serie che narra la storia della famiglia Borghi, una famiglia apparentemente ordinaria ma dal passato intricato, torna a distanza di due anni. Ovviamente torneranno nel ruolo da protagonisti Raoul Bova nel ruolo di Guido Borghi e Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Anna Della Rosa. Proprio come la prima stagione, le puntate di Buongiorno Mamma 2 sono in totale 12 e ogni sera andranno in onda due episodi per un totale di sei appuntamenti con la fiction che è trasmessa da Canale 5. Ogni episodio sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Non si conoscono i titoli delle puntate di Buongiorno Mamma 2 e per il momento secondo i piani Mediaset i giorni di trasmissione sono 15 febbraio, 17 febbraio, 22 febbraio, 1 marzo, 8 marzo e 16 marzo. Ad arricchire il cast di questa seconda stagione oltre ai già citati Bova e Giannetta troviamo tra gli altri anche Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci e Beatrice Arnera.

Buongiorno Mamma 2 trama

Buongiorno Mamma 2 scritta da Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti si preannuncia una serie ricca di colpi di scena e introdurrà nuovi personaggi la cui storia è in qualche modo legata a quella della famiglia Borghi, una famiglia all’apparenza come tante altre ma dal passato oscuro e misterioso. La seconda stagione dopo otto anni da quando Anna è entrata in coma, la donna si trova infatti ancora in ospedale, e si risveglierà nel corso delle puntate; ma anche una volta uscita dal coma, non si dà pace: è convinta che a portarla ad un passo dalla morte non sia stato un incidente, ma che qualcuno l’abbia aggredita; i sospetti sono tutti su Maurizia, vecchia amica di Anna che tutti credevano morta ma che ricompare proprio il giorno in cui quest’ultima finisce in coma. Anche durante il coma Anna è rimasta in qualche modo in ascolto, come un registratore sempre accesso. In questi otto anni, Guido ha cercato in tutti i modi di tenere unita la sua famiglia facendo sia da padre che da madre: Sole sta per partorire e il nuovo arrivato rischia di mettere in pericolo il precario equilibrio famigliare, Francesca si è trasferita a Roma, Jacopo ha deciso di andare a studiare all’estero. Anche il risveglio di Anna avrà le sue conseguenze e i rapporti con il marito e i figli non sarà facile. La donna inoltre dovrà imparare ad utilizzare tutta una serie di oggetti divenuti di uso comune mentre lei era in coma. L’infermiera Agata si ritrova sempre più coinvolta nelle vicende dei genitori, convinta che Anna centri con la scomparsa della madre. Agata viene aiutata nelle sue ricerche dal Vicequestore Vincenzo Colaprico che cerca in tutti i modi di incastrare Guido. Insomma, anche questa stagione si preannuncia ricca di colpi di scena.