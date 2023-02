Ospiti Fazio stasera 19 febbraio Che Tempo Che Fa: grande musica

Stasera domenica 19 febbraio va in onda su Rai 3 il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa, chi sono gli ospiti di Fabio Fazio in questa puntata.

Regna la grande musica tra gli ospiti di Fabio Fazio stasera 19 febbraio a Che Tempo Che Fa. Dopo Giorgia, protagonista sette giorni fa nella trasmissione targata Rai, questa volta è il turno di un’altra cantante in gara a Sanremo 2023 che ha incantato per i suoi look, presente anche un grande artista che ha fatto la storia della musica italiana. Gli ospiti di Fabio Fazio stasera 19 febbraio sono Elodie e Renato Zero. Il cantante di I migliori anni della nostra vita sarà presente in studio per raccontare il lavoro che sta facendo per l’imminente tour nei palasport. Sarà infatti in giro per tutta Italia con lo spettacolo “Zero a Zero – Una sfida in musica”: il primo concerto è in programma dal 7 marzo. Il secondo ospite stasera di Fabio Fazio è Elodie che molto probabilmente canterà Due, brano portato sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2023. Sarà anche l’occasione per spiegare il suo nuovo progetto discografico OK Respira, uscito il 10 febbraio e composto da 13 brani, tre di questi scritti dalla cantautrice Elisa. All’interno dell’album sono presenti Due, la canzone di Sanremo, Proiettili (ti mangio il cuore) e Vertigine, Bagno a Mezzanotte, Purple in the Sky, Tribale e Ok Respira già usciti come singoli.

Ospiti Fazio stasera 19 febbraio e il tavolo

Il tavolo degli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa stasera 19 febbraio sarà composto dalle presenze fisse di Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Nino Frassica, Francesco Paolantoni e Gigi Marzullo. In questa puntata saranno presenti anche Federica Brignone, medaglia d’oro ai Mondiali Courchevel/Meribel nella combinata, il duo Colapesce Dimartino, reduci dal grande successo di Sanremo 2023 con la canzone Splash che ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla”. Per i due cantautori sarà anche l’occasione di presente il loro film La primavera della mia vita, esordio cinematografico per le voci di Musica Leggerissima. Al tavolo di Che Tempo Che Fa ci saranno anche Paolo Rossi e Paolo Jannacci: l’attore presenterà lo spettacolo Pane o Libertà, mentre il figlio d’arte racconterà del suo rapporto con il padre Enzo e il lavoro fatto per il libro “Enzo Jannacci – Ecco tutto qui”. A sorpresa presente anche Elio e come sempre anche stasera spazio al momento comicità con Luciana Littizzetto.

Tra gli ospiti di Fazio a Che Tempo Che Fa stasera 19 febbraio non solo Elodie e Renato Zero, ma spazio anche alla politica con la presenza di Vera Politkovskaja che racconterà la storia di sua mamma Anna, giornalista russa della Novaja Gazeta. Sarà l’occasione anche per presentare il suo libro Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja. Spazio come sempre anche ai giornalisti: questa volta sono Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa e Aldo Cazzullo editorialista del Corriere della Sera. Confermate le presenze di Roberto Burioni, Roberto Saviano e Franco Locatelli, mentre Don Davide Banzato presenterà il libro Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi in cui è presente un dialogo con Papa Francesco.