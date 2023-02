Renato Zero tour 2023: date concerti costo e prezzi biglietti

Renato Zero torna in tour con Zero a Zero – Una sfida in musica: 23 concerti nei più importanti palasport italiani con quattro date a Roma e Firenze

Dopo la grande festa con Zerosettanta, Renato Zero torna in tour con un nuovo spettacolo a partire dal 7 marzo. C’è ancora tanta voglia di live per il cantautore romano che dopo aver celebrato la sua carriera con sei concerti evento al Circo Massimo, questa volta sceglie i palasport per un ennesimo regalo ai suoi tanti fan in giro per l’Italia. Il nuovo tour di Renato Zero è Zero a Zero – Una sfida in musica e partirà da Firenze al Mandela Forum dove andrà in scena per quattro date per poi girare l’Italia fino al 3 maggio con l’ultima delle quattro date previste a Roma presso il Palazzo dello Sport. Il calendario del tour di Renato Zero è però ancora in aggiornamento e potrebbe arricchirsi di nuove date allungando ulteriormente la serie di concerti in programma questa primavera. Al centro dello spettacolo la sfida tra Renato e Zero, una sfida in musica che permetterà ai sorcini di poter ascoltare ancora una volta dal vivo le canzoni più famose della sua carriera. Il cantautore di I migliori anni della nostra vita andrà in scena a Firenze, Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli e Roma. Nella città toscana andrà in scena il 7-8-10 e 11 marzo, a Conegliano il 14 marzo, a Torino i concerti di Renato Zero saranno due e sono in programma il 17 e 18 marzo. Anche a Mantova due concerti il 21 e 22 marzo, così come a Bologna previsti il 25 e 26 marzo. Il cantautore romano sarà in scena a Pesaro il 7 aprile e proseguirà il tour a Milano con tre date al Mediolanum Forum, 11-12-15 aprile. Doppio appuntamento a Livorno, il 18 e 19 aprile, così come a Eboli al Palasele il 22 e 23 aprile. Chiusura dello Zero a Zero Tour a Roma al Palazzo dello Sport, i concerti sono in programma il 28, 29 e 30 aprile e il 3 maggio.

Renato Zero in concerto: prezzi biglietti

A seconda della data e del concerto previsto, i biglietti per il tour di Renato Zero nel 2023 sono disponibili in diversi prezzi a seconda del posto e del settore. C’è da precisare che la disponibilità è limitata perché già gran parte dei settori sono già esauriti. Ad esempio a Firenze sono presenti quattro tipologie di biglietti con diversi prezzi: si va dai 47,70 euro dell’ottavo settore ai 74,20 euro del quinto settore. Nella data del 28 aprile a Roma sono invece due i settori e sul sito di vivaticket è segnalato anche che hanno scarsa visibilità. In questo caso i biglietti disponibili hanno il prezzo di 47,70 euro in settore e 68,90 euro in altro. È consigliabile quindi analizzare tutto il calendario del tour di Renato Zero per capire quale data fa più al vostro caso e verificare se ci sia disponibilità nel settore di vostro gradimento. Al momento della prenotazione, è possibile anche individuare il posto che più si preferisce e verificare se c’è la possibilità di acquistare il biglietto per il nuovo spettacolo del cantautore.