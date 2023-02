Ospiti Belve interviste prima puntata stasera 21 febbraio: esclusiva

Chi sono gli ospiti di Belve nella prima puntata del 21 febbraio condotto da Francesca Fagnani: interviste e esclusive

C’è grande curiosità per gli ospiti di Belve nella puntata del 21 febbraio che per la prima volta va in onda in prima serata. Francesca Fagnani è pronta con le sue interviste ironiche e pungenti con faccia a faccia imperdibili come si evince dalle piccole anticipazioni pubblicate sui social. La giornalista è reduce dall’ottimo riscontro ottenuto come co-conduttrice di Sanremo 2023 dove anche in quel caso ha presentato in maniera ironica il suo format. Infatti proprio sul palco del Teatro Ariston ha intervista in modalità Belve sia Amadeus che Gianni Morandi strappando risate al pubblico presente in sala. Così come avvenuto nelle edizioni precedenti che hanno reso celebre il programma, in onda per la prima volta in prima serata, si alterneranno nel corso delle puntate personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, del costume e della cronaca. Tra gli ospiti di Belve di stasera 21 febbraio c’è Ignazio La Russa, Presidente del Senato, pronto a rispondere alle domande della giornalista e a rispettare le regole del programma che prevedono risposte chiare e dirette senza filtri. C’è grande attesa per l’intervista a Anna Oxa, secondo tra gli ospiti della puntata del 21 febbraio, la prima dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante ha rilasciato pochissime dichiarazioni durante la kermesse musicale e in tanti credono che il botta e risposta con Fagnani possa essere davvero spumeggiante con stralci di intervista che potrebbero tranquillamente diventare virali sui social. Curiosità anche per le parole di Wanda Nara che già nelle anticipazioni della puntata di stasera di Belve in onda il 21 febbraio ha confermato di aver fatto pace con il marito Mauro Icardi dopo gli screzi degli ultimi mesi. Le interviste di Francesca Fagnani vedranno protagonista anche Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti.

Belve stasera 21 febbraio: le novità del programma

Ogni puntata di Belve, condotto da Francesca Fagnani, sarà composta da tre o quattro interviste con intermezzi di comicità affidati a Ubaldo Pantani famoso per le sue imitazioni. Saranno cinque le puntate di questa edizione che si potrà vedere anche su RaiPlay. Il passaggio in prima serata su Raidue porta anche grandi novità nel programma ideato da Francesca Fagnani che sui social ha raggiunto numeri da capogiro con quasi due milioni di visualizzazioni dei contenuti pubblicati sui canali ufficiali del programma Belve. Proprio grazie a questo grande successo, il rapporto con i social diventa sempre più stretto con l’arrivo di Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, fondatrici della pagina Instagram Eterobasiche divenute famose per la parodia dei “maschi etero basici”. I loro video sono diffusissimi tra i giovani grazie alla loro capacità di catturare tic e stereotipi tipici delle conversazioni tra gli uomini. Anche in questa occasione mostreranno il loro talento in trasmissione. Nel programma in onda su Rai2 ci sarà anche Cristina Di Tella, grande Creator di TikTok che è diventata famosa perché in grado di imitare smorfie, movimenti e intonazioni vocali dei personaggi della televisione.