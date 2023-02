Maurizio Costanzo canzoni scritte: da Se Telefonando a Alex Britti

Non c’è solo Se Telefonando tra le canzoni scritte da Maurizio Costanzo: il giornalista ha collaborato con numerosi artisti della musica italiana

Le canzoni di Maurizio Costanzo non si fermano solo a Se Telefonando, conosciuta universalmente come uno dei brani più famosi nella storia della musica italiana grazie anche alla voce di Mina e alla musica iconica di Ennio Morricone. Il giornalista e conduttore ha infatti avuto una carriera ricca di collaborazioni anche come paroliere cimentandosi in diverse occasioni nella stesura di brani. La prima canzone che vede la firma di Maurizio Costanzo è stata scritta nel 1958 ed è Fantastica, cantata da Johnny Dorelli, Gino Latilla, Fred Buscaglione e Natalino Otto. Otto anni dopo arriva Se Telefonando scritta con Ghigo De Chiara con cui si occupò anche della versione francese Je changerais d’avis. La canzone cantata da Mina racconta di una storia d’amore conclusa e di una passione che si spegne senza avere nemmeno la possibilità di spiegare il motivo. Nata come sigla di chiusura di una trasmissione radiofonica, diventò in poco tempo uno dei più grandi successi di Mina. Tutto nacque proprio telefonicamente come raccontato da Maurizio Costanzo in più occasioni, all’epoca si era riunito con De Chiara per lavorare al testo con Ennio Morricone al telefono. Il compositore chiese di pensare alla sirena della polizia di Marsiglia, mentre Maurizio Costanzo ebbe l’idea di mettere al centro della canzone il telefono perché di moda in quel periodo.

Maurizio Costanzo canzoni: la collaborazione con Alex Britti

Maurizio Costanzo continuò in quello che è stato un vero e proprio diletto scrivendo poi altre canzoni. Nel 1968 scrisse Dietro-front interpretata da Rocky Roberts, mentre l’anno successivo collaborò con Mino Reitano e suo fratello Franco per la canzone Non aver nessuno da aspettare che tra gli autori vede anche Fiorenzo Fiorentini. Dal 1971 al 1980 sono cinque le canzoni che vedono la firma di Maurizio Costanzo. Collabora con Edoardo Vianello per Dammi mille baci interpretata da I Ricchi e Poveri, poi scrive con Enzo Trapani e Alberto Testa la canzone L’elefante non dimentica cantata da un giovane Christian De Sica e Baba Yaga. Infine sono due i brani per Ombretta Colli scritti rispettivamente con Umberto Simonetta e Dino Verde: Facciamo finta che e Luna quadrata. Nel 1980 Maurizio Costanzo scrive con Toto Cutugno la canzone Ma… poi una pausa di venti anni fino agli Duemila quando si riaccende la passione per la musica forse anche spinto dalla trasmissione Amici di Maria De Filippi dove si scovano nuovi talenti e interpreti. Nel 2004 scrive con Nick The Nightfly la canzone Semplicemente (Canto per te) di Andrea Bocelli e nello stesso anno Passionalità per Mario Lavezzi. Arriva poi l’amicizia con Alex Britti e con il cantautore inizia una lunga e intensa collaborazione. Sono sue le parole in Quanto ti amo tratto dall’album Festa e proprio nel video della canzone che ha dato il nome al progetto discografico compare Maurizio Costanzo. Fu lo stesso giornalista e conduttore a proporsi per il ruolo del conte, personaggio descritto nella canzone. Un’esperienza surreale ha raccontato Alex Britti che conobbe l’ideatore del Maurizio Costanzo Show proprio nel suo salottino televisivo: “Tra chiacchiere, caffè e sigarette ci scoprimmo simili” ha spiegato e arrivò così la voglia di scrivere insieme. Da quel sodalizio nacque il musical Lungomare interpretato dai ragazzi di Amici e dove si narravano storie d’amore e di amicizia. L’ultima canzone scritta da Maurizio Costanzo per Marcella Bella nel 2012 con la musica di Corrado Castellari e Cristiano Malgioglio, il titolo è Da quanto mi hai lasciata.