Ospiti Fazio stasera 26 febbraio Che Tempo Che Fa: proprio lui

Chi sono gli ospiti della puntata di stasera 26 febbraio di Fabio Fazio a Che Tempo che fa: c’è un grande protagonista di Sanremo

Torna stasera 26 febbraio il consueto appuntamento domenicale con Fabio Fazio e Che Tempo che fa. Come al solito ci saranno moltissimi ospiti che accompagneranno il conduttore e gli altri protagonisti dello show di Rai 3, da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerback. Il primo grande ospite della puntata di stasera di Che Tempo che fa è uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il mitico Gianni Morandi, alla guida della kermesse canora al fianco di Amadeus. Il cantante arricchirà la serata esibendosi live nella nuova versione di Fatti mandare dalla mamma realizzata insieme a Sangiovanni e presentata in anteprima proprio sul palco dell’Ariston. Sarà una grande occasione, dunque, per fare un bel bilancio della carriera di Gianni Morandi e per parlare dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che anche a settimane dalla sua fine sta continuando a far parlare moltissimo.

L’altro grande ospite della serata di Fabio Fazio a Che Tempo che fa è uno dei volti principali del cinema italiano, Pierfrancesco Favino, che nel salotto di Fabio Fazio presenterà il film L’ultima notte di Amore, che di recente è stato presentato alla settantatreesima edizione della Berlinale, il Festival del cinema che si tiene a Berlino e che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del circuito cinematografico. Anche con Favino, dunque, ci sarà l’occasione per Fazio di parlare un po’ della carriera straordinaria dell’attore e soprattutto di presentare L’ultima notte di Amore, film di Andrea Di Stefano destinato a dominare la scena a breve.

Fazio Che Tempo che fa: gli altri ospiti e il tavolo di stasera 26 febbraio

La puntata questa sera di domenica 26 febbraio di Che Tempo che fa presenta, oltre ai già citati Gianni Morandi e Pierfrancesco Favino, anche altri attesissimi ospiti. Iniziando da Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore che presenta il libro La bella confusione – L’anno di Fellini e Visconti, portando gli spettatori di Rai 3 in uno dei momenti più floridi del cinema italiano. Spazio, poi, a molti altri ospiti provenienti dal mondo accademico e da quello giornalistica. Dal direttore de La Stampa Massimo Giannini a Michele Serra, fino a Nello Scavo, inviato di Avvenire e alla vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini. Per ciò che riguarda il mondo accademico, da Fabio Fazio stasera 26 febbraio ci saranno il professore di Microbiologia Claudio Bandi, il virologo del San Raffaele di Milano Marco Damilano e Roberto Burioni.

Spazio, infine, come al solito al consueto tavolo di Che tempo che fa, che vanta importanti presenze al fianco dei soliti presentatori. Ci sono Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli e insieme a loro il campione olimpico Marcell Jacobs, il comico Teo Teocoli, il grande protagonista di Tale e Quale Show Francesco Paolantoni e la teatrante Stefania Rocca, Chiudono il quadro degli ospiti di Che Tempo che fa di stasera 26 febbraio la Gialappa’s Band e Rosa Chemical, che reduce dal successo dell’ultimo Festival di Sanremo si esibirà proprio con Made in Italy.