The Beatbox chi sono: componenti e legame con i Beatles

Chi sono i The Beatbox, tribute band dei Beatles più famosa d’Italia: cosa fanno a teatro con Carlo Massarini e perché dovreste vederli live

I The Beatbox sono un gruppo composto da 5 componenti. I Beatles hanno fatto la storia della musica mondiale e vantano fan in tutto il mondo, alcuni dei quali si cimentano a cantare i loro brani storici, cimentandosi in serate e veri e propri concerti. The Beatbox è la tribute band dei Beatles più famosa in Italia, in grado di restituire l’energia del gruppo di Liverpool. Un progetto nato da una passione condivisa da quattro musicisti, che vantano collaborazioni con grandi artisti del pop italiano. Alla chitarra troviamo Filippo Caretti, che si è unito al gruppo The Beatbox quando aveva appena 18 anni, nel 2018. Nel 2019 si è aggiunto Marco Breglia, che ha di fatto preso il posto di Paul McCartney, con le dovute proporzioni, mentre il terzo, Michele Caputo, giovanissimo anche lui, si è aggiunto nel 2021, sostituendo nell’immaginario George Harrison, mentre il quarto, che suona la batteria da quando aveva 15 anni, è Federico Franchi, il Ringo della tribute band dei Beatles. L’obiettivo del gruppo non è soltanto quello di riproporre i grandi successi della storica band, quanto di restituire al pubblico odierno la stessa energia dei loro live, studiati attentamente. Per ottenere questo impatto, nulla è stato lasciato al caso, a partire dalla strumentazione, che è identica a quella originale della band britannica. Spazio poi ad abiti su misura, realizzati dalla stessa sartoria, il che evidenzia un progetto di gran livello. Tutto ciò rende di maggior impatto le loro esibizioni, basate su una gran capacità musicale e interpretativa, il che ha permesso loro di esibirsi in Italia ed Europa, ottenendo una grande fama internazionale.

The Beatbox e Carlo Massarini

Decisamente interessante la collaborazione tra The Beatbox e Carlo Massarini, giornalista e conduttore radiofonico molto noto. Insieme sono in tour a teatro, con uno spettacolo intitolato Magical Mistery Story – The Beatles live again. Il tema è ovviamente il racconto tanto della musica quanto delle avventure dei Beatles, leggendari ancora oggi e indimenticati. Uno show della durata di due ore, che consente al pubblico di rivivere quella magia, godendo dell’interpretazione dei giovani musicisti, in tutto e per tutto calati nella parte dei quattro di Liverpool. I musicisti hanno ormai centinaia di live alle spalle, in Italia e in Europa, il che consente loro di offrire una performance ormai ben collaudata, che non ha sbavature e sa emozionare al meglio anche i più giovani, che non hanno ricordi dei Beatles, che non siano in formato video. In totale lo spettacolo presenta quattro cambi, nel corso dei quali Carlo Massarini racconta la storia del gruppo, offrendo al pubblico in teatro numerosi aneddoti e curiosità, andando ben oltre quella che può essere la biografia standard leggibile su Wikipedia. Un viaggio nel tempo, ripercorrendo la storia di una delle band più influenti della musica internazionale. Dopo la nascita dei Beatles, nulla è stato più come prima, e il fatto d’avere la chance di riscoprire questo mondo ormai passato è un’opportunità da non lasciarsi scappare.