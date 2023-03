Fabio Concato moglie e figlie: le canzoni dedicate a loro

La famiglia di Fabio Concato, moglie e figlie: le tre canzoni dedicate agli amori della sua vita, da Domenica bestiale a Fiore di maggio

Fabio Concato, 69 anni, ha due figlie, Carlotta e Giulia nate dalla relazione con la moglie Elisabetta Pesarese. Uno dei più famosi cantautori italiani, conosciuto con il suo nome d’arte ormai “da sempre”, ma registrato all’anagrafe come Fabio Bruno Ernani Piccaluga, è nato a Milano il 31 maggio 1953. Il 16 luglio 1980 ha sposato l’amore della sua vita, sua moglie Elisabetta Pesarese, alla quale sono dedicate molte delle sue canzoni, il che comprende anche il suo successo più importante, Domenica bestiale, ancora oggi conosciuta e cantata. Al tempo della composizione di questo brano i due erano fidanzati, ispirato da quello che ha definito uno dei momenti più felci della sua vita. I due sono ancora fianco a fianco, felici dopo più di quarant’anni di matrimonio. Il loro segreto? Lo ha spiegato proprio Fabio Concato in una vecchia intervista, spiegando come senza comunicazione verbale e fisica non possano esserci speranze per un amore solido. Fabio Concato e Elisabetta Pesarese hanno avuto due figlie, la primogenita è Carlotta che oggi 39 anni, e la secondogenita Giulia, molto probabilmente nata tra il 1991 e 1992 se si fa riferimento al brano a lei dedicato. Infatti alle due figlie, Fabio Concato ha dedicato due splendide canzoni di cui parleremo a breve. Fabio Concato e sua moglie Elisabetta Pesarese sono diventati nonni nell’estate del 2021, quando Carlotta ha dato alla luce sua figlia Nina Matilde. Il cantautore si è detto allora entusiasta di vivere questo segno del tempo che passa. Una bimba che ha portato una grande energia nelle loro vite, e ora i fan dell’artista attendono una canzone dedicata anche a lei.

Fiore di maggio per Carlotta

Se Domenica Bestiale è dedicata a sua moglie, Fiore di maggio è una canzone scritta per la sua prima figlia, Carlotta. Un brano scritto in occasione della sua nascita, avvenuta il 26 maggio 1984, anno in cui è stata anche pubblicata. Frasi dolci, che colpiscono dritto al cuore soprattutto chi conosce questo tipo di amore viscerale. Nel testo Concato spiega come la loro bambina abbia di fatto visto i suoi futuri genitori dall’alto, discendendo su di loro, come un dono poggiato da un gabbiano posatosi su uno scoglio. Come dimenticare uno dei versi più famosi della storia della musica italiana, che forse molti non sanno essere inserita proprio in questa splendida canzone di Fabio Concato: “Tu che sei nata, dove c’è sempre il sole”. Non poteva di certo mancare una canzone dedicata alla sua secondogenita, Giulia, che porta proprio il suo nome come titolo. Un brano, pubblicato nel 1992, che racconta la storia di un padre e una figlia in una fase diversa da quella della nascita. Nel testo Concato sottolinea come si parli di loro due e basta, come questo sia un dialogo intimo: un padre e una figlia in viaggio, quasi come fidanzati, con lei che lo guarda con ammirazione e lui con stupore, adorando tutta la passione che vive nei suoi occhi.