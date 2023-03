Anticipazioni Gf Vip 20 marzo finalista esce, verità di Daniele, insulti

Dopo la squalifica di Daniele, le anticipazioni del GF Vip di stasera 20 marzo lasciano di stucco: Antonella non votata dal fandom, sorprese per Tavassi e Nikita

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 20 marzo sono all’insegna dei provvedimenti disciplinari ma non senza sorprese. In casa l’atmosfera è cupa dopo la squalifica di Daniele Dal Moro che come accaduto a Edoardo Donnamaria non potrà essere in studio a comunicare a Oriana l’interesse che ha per lei né a spiegare i motivi che hanno portato all’uscita forzata dalla casa più spiata d’Italia. Stando alle ultime notizie, confermate dallo stesso ex tronista, non invierà nemmeno un videomessaggio alla sua Bebè per evitare a suo dire strumentalizzazioni, non è escluso però che Alfonso Signorini possa mostrare in puntata il post Instagram del veneto che ha pubblicato la lettera scritta per lui dalla venezuelana con le polaroid scattate nel giorno del suo compleanno e con un uovo a ricordare la cena che hanno fatto insieme. La sua verità uscirà quando non sarà legato dal contratto così come spiegato in un post su Instagram. Sono due però gli hashtag che sono nati stanotte su Twitter con l’obiettivo della squalifica dei due concorrenti rispettivamente #fuoritavassi per il romano e #fuoriantonella per l’influencer salernitana.

Per quanto riguarda l’ex schermitrice nell’occhio del ciclone è finita una sua esternazione dicendo che lei non riuscirà mai ad essere finalista perché, usando un’espressione napoletana, Micol e Tavassi le hanno messo gli occhi addosso. I fandom nemici l’hanno interpretato come un portare sfortuna e hanno ricordato come andò al televoto flash per questo Elenoire Ferruzzi che aveva accusato Nikita con questa brutta frase. In realtà il gesto che aveva portato al televoto era uno sputo al passaggio della Pelizon. Per quanto riguarda invece Edoardo i Donnalisi chiedono la squalifica perché ha riso degli insulti fatti ad Antonella da parte di alcune persone fuori dalla casa con il megafono. Anche in questo caso non rideva degli insulti in sé ma del fatto che la Fiordelisi aveva ringraziato pensando fossero dei fan.

Anticipazioni Gf Vip Antonella eliminata dai Donnalisi

Stando alla anticipazioni del GF Vip Antonella, non solo per la richiesta di squalifica, sarà una delle grandi protagoniste della puntata del 20 marzo. Il problema è sorto sulla questione televoto: l’ex schermitrice non ha passato un bel fine settimana dopo giovedì, è infatti rimasta molto male per non essere diventata finalista e per le parole di Orietta Berti piangendo in continuazione. Inoltre a caldo aveva fatto un appello chiedendo ai suoi fan di non votarla più perché desiderava uscire in quanto molto provata e anche suo padre Stefano Fiordelisi ha chiesto di non votarla e i Donnalisi li hanno presi così alla lettera votando così in massa Milena per far uscire la loro beniamina. Il problema è che Antonella non ha proprio idea di ciò che sta accadendo fuori e se dovesse essere eliminata come sembra riceverebbe una batosta non indifferente visto il lungo percorso che ha trascorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip e soprattutto della sua voglia di arrivare in finale. Infatti proprio nelle ultime ore aveva motivato la sua voglia di vincere perché sportiva nel sangue e abituata quindi alle competizioni e soprattutto ad ottenere il massimo. A complicare la situazione anche la lettera di sua madre a Pier Silvio Berlusconi in cui sostanzialmente chiedeva di tutelare Antonella dal gruppo. Per Nikita un compleanno dolce amaro, sicuramente stando agli spoiler questa sera al GF Vip si parlerà del suo compleanno e riceverà una sorpresa molto emozionante. Le è stata organizzata una festa con barbecue, palloncini e unicorni e nonostante gli sforzi, gli Spartani non sembrati molto partecipi in particolare Oriana che ha definito la festa da bambini. Quello che però ha deluso i Nikiters è stata la scelta di far preparare a Nikita da sola la sua torta di compleanno che a prescindere dal fandom resta un gesto molto triste da parte degli altri concorrenti.

Anticipazioni Gf Vip televoto finalista sondaggi

Anche stasera il televoto per la terza finalista del GF Vip riserverà delle sorprese inaspettate che lasceranno tutti senza parole con Antonella, Giaele, Nikita e Milena in lizza. Oramai il televoto è pilotato dai fan che si mettono d’accordo sui social per unire le forze e portare in finale a turno il proprio beniamino. Come successo con Micol Incorvaia, questa volta a beneficiare della collaborazione è Giaele che ha trovato l’appoggio degli Incorvassi, delle Orianistas, degli Oriele più vicino a Oriana, dei fan di Alberto De Pisis e di Onestini. Proprio per questo la corazzata scesa in campo per la De Donà ha portato la miliardaria a conquistare secondo i sondaggi il 40% dei voti, a seguire c’è Nikita con il 20% e che ancora una volta dovrebbe non riuscire a conquistare un posto in finale. Come detto Milena potrebbe scavalcare addirittura Antonella e così salvare il suo percorso nella casa, almeno per un’altra settimana, mentre per la Fiordelisi ci sarebbe l’eliminazione dato che il televoto di stasera 20 marzo decreterà una finalista e una eliminata. Inoltre non è escluso che stasera ci possa essere una terza eliminazione con il meccanismo della catena e/o del televoto flash.