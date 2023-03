Laura Pausini World Tour biglietti concerto: prezzi

I dettagli del World Tour di Laura Pausini: i prezzi dei biglietti e le date in cui la cantante si esibisce in Italia e nel mondo

Sta vivendo un momento davvero magico Laura Pausini. Dopo lo splendido matrimonio con Paolo Carta, la cantante ha annunciato il suo ricchissimo World Tour che la vedrà in giro per il mondo nella seconda metà del 2023 e nel 2024. Un grande regalo per tutti i fan di Laura Pausini sparsi per il mondo, perché la cantante toccherà davvero tantissime città sia nel continente europeo che nelle Americhe. Si parte proprio dall’Italia, con tre date nella splendida cornice di Piazza San Marco a Venezia, seguite da due concerti in un’altra magica cornice: Plaza Di Espana a Siviglia. Questi cinque concerti vanno in scena tra fine giugno e luglio e rappresentando la premiere del World Tour di Laura Pausini, che prosegue poi con la prima parte in Italia, dall’8 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024, e poi prosegue con una seconda parte in Europa. Laura Pausini riparte dalla Spagna, da Madrid e Barcellona, per passare a città come Lisbona, Parigi e così via. Il 16 febbraio col concerto a Stoccarda termina la parte europea del World Tour e il 28 febbraio inizia quella in Sudamerica, con la prima a Buenos Aires e poi tappe in Brasile, Perù, Ecuador, Colombia fino alla doppia data messicana che chiude quest’ultima parte del tour e lascia spazio alle date conclusive, quelle negli Stati Uniti, con Laura Pausini che termina il suo spettacolare tour nella splendida location del Madison Square Garden a New York. Un tour evento, che celebra una delle cantanti più importanti della musica italiana e per cui i biglietti saranno in vendita a partire dal 25 marzo.

Laura Pausini concerti in Italia: date e prezzi

Nel ricchissimo World Tour che porterà Laura Pausini in giro per tutto il mondo trovano spazio anche diversi concerti in Italia. Si parte proprio dalla penisola e da una delle sue città più incantevoli, Venezia, con tre notti da sogno a Piazza San Marco. I concerti anche per la parte italiana del World Tour di Laura Pausini saranno in vendita dalle ore 9:00 del 25 marzo, ma sono già disponibili quelli per le prime tre date veneziane. Per questi concerti, i biglietti partono dai 75 euro della Quarta poltrona e vanno a salire fino ai 155 della Poltronissima e prezzi simili sono immaginabili anche per gli altri concerti, anche se le oscillazioni potrebbero dipendere dalle singole location. È prevista una grande affluenza di pubblico per i concerti del World Tour di Laura Pausini ed è quindi probabile che i concerti vadano prontamente sold out, con i fan pronti a prendere d’assalto i rivenditori per non perdersi le date di uno dei tour più grandiosi della carriera di Laura Pausini. Di seguito le date italiane del World Tour di Laura Pausini:

30 GIUGNO 2023 – VENEZIA: Piazza San Marco

1 LUGLIO 2023 – VENEZIA: Piazza San Marco

2 LUGLIO 2023 – VENEZIA: Piazza San Marco

8 DICEMBRE 2023 – RIMINI: Stadio

12 DICEMBRE 2023 – ROMA: Palazzo dello Sport

19 DICEMBRE 2023 – MANTOVA: Pala Unical

22 DICEMBRE 2023 – FIRENZE: Nelson Mandela Forum

26 DICEMBRE 2023 – EBOLI: Pala Sele

29 DICEMBRE 2023 – BARI: Pala Florio

6 GENNAIO 2023 – PADOVA: Fiera

9 GENNAIO 2023 – BOLOGNA: Unipol Arena

12 GENNAIO 2023 – TORINO: Pala Alpitour

15 GENNAIO 2023 – BOLZANO: Sparkasse Arena

17 GENNAIO 2023 – MILANO: Mediolanum Forum