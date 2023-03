Anticipazioni Benedetta Primavera: ospiti terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata di Benedetta Primavera in onda venerdì 24 marzo: tra gli ospiti grandi donne della musica

Torna stasera 24 marzo lo show di Loretta Goggi Benedetta Primavera, giunto alla sua terza puntata e in onda in prima serata su Rai 1. Si prospetta anche stasera una puntata ricchissima, con la cantante affiancata alla conduzione da Luca e Paolo e non mancherà ovviamente Flavio Insinna, anche lui volto ormai consueto del varietà di Loretta Goggi. Dalle anticipazioni di Benedetta Primavera emergono una sfilza di ospiti davvero di altissimo livello: si parte con altre grandissime donne della musica, che affiancheranno Loretta Goggi anche nei duetti impossibili e nelle esibizioni della cantante. Si tratta di Patty Pravo e di Giorgia, due cantanti di altissimo livello e due delle voci femminili più amate della musica italiana. Gli ospiti di Benedetta Primavera stasera 24 marzo non terminano qui, però, perché nel programma di Loretta Goggi ci sarà anche un’altra grande star della televisione, ovvero Mara Venier, pronta anche lei a intrattenere il pubblico insieme alla cantante. Le anticipazioni di Benedetta Primavera proseguono passando al mondo del cinema, con la presenza di Giampaolo Morelli, l’iconico ispettore Coliandro della fiction di Rai 2, e Ilenia Pastorelli, attrice protagonista di molti film come Lo chiamavano Jeeg Robot e Brave ragazze. Tra gli ospiti di Benedetta Primavera troviamo anche il comico Francesco Paolantoni, habituè di trasmissioni come Tale e Quale e Stasera tutto è possibile e che si cimenterà sicuramente, insieme a Loretta Goggi, in irresistibili imitazioni. Questo, dunque, il quadro della terza puntata di Benedetta Primavera, in onda stasera 24 marzo, alle ore 21:25 circa, come sempre su Rai 1.

Benedetta Primavera ascolti tv

Siamo giunti, quindi, alla terza puntata di questa prima edizione di Benedetta Primavera e possiamo affermare che lo show di Loretta Goggi si sta rivelando un successo. Il varietà della cantante ha saputo, sin dalla sua prima puntata, attirare un gran numero di spettatori, facendo registrare numeri molto importanti. Nella serata d’esordio, quella del 10 marzo, Benedetta Primavera ha fatto registrare uno share del 18,64%, cedendo il passo di appena uno 0,3% alla fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma, ma ottenendo ottimi risultati con i suoi 2.942.000 spettatori. Nella puntata d’esordio Loretta Goggi è stata affiancata da ospiti del calibro di Bruno Vespa, Mietta, Claudio Giallini, Chiara Francini e Claudio Amendola e anche nella sua seconda puntata, in onda il 17 marzo, Benedetta Primavera ha confermato i suoi ottimi risultati. 2.603.000 spettatori e uno share del 16,46%, poco più basso rispetto all’esordio, ma comunque importante: questi sono stati i numeri della seconda puntata di Benedetta Primavera, dove come ospiti abbiamo trovato Ambra Angiolini, Amanda Lear, Bianca Guaccero, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello e Morgan. Anche in quel caso, Loretta Goggi ha perso di poco la sfida con Buongiorno Mamma, giunta al suo finale di stagione e quindi al momento clou. Questa sera, con la conclusione della fiction con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, la sfida per Loretta Goggi sarà con Pio e Amedeo e il loro Felicissima sera. Come abbiamo visto dalle anticipazioni, Benedetta Primavera stasera 24 marzo potrà contare su tantissimi ospiti di prestigio per confermare i buoni ascolti e provare a vincere la serata.