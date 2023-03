Amici 22 Angelina Mango padre e madre: chi sono i genitori

Chi sono i genitori dell’alunna di Amici 22 Angelina Mango: due grandissimi artisti da cui Angelina ha preso la passione per la musica

Angelina Mango è sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione di Amici e, visti i prestigiosi genitori, non poteva essere altrimenti. La cantante è, infatti, la seconda figlia del grande cantante Pino Mango e di Laura Valente, celebre cantante dei Matia Bazar, subentrata ad Antonella Ruggiero. Giuseppe Mango, noto come Pino, ha iniziato la sua carriera nel 1976 e a metà degli anni Ottanta ha iniziato a ottenere il successo che lo ha consacrato come uno dei più grandi cantanti della musica italiana. Sono tanti i brani iconici del padre della concorrente al serale di Amici 22, da Oro, primo grande successo della carriera di Mango, a La Rondine, fino a Bella d’estate e Ti porto in Africa. Il grande cantante è poi venuto prematuramente a mancare l’8 dicembre 2014, lasciando un grande vuoto in tutto il mondo artistico.

Laura Valente madre di Angelina ha cominciato invece a cantare nel 1984, proprio quando Mango iniziava a ottenere i suoi primi successi. Le carriere dei due, così come le loro vite personali, sono intrecciate strettamente, visto che è stato proprio il suo futuro marito a lanciare quella che sarebbe diventata la madre dei suoi figli, scegliendola come corista di alcuni suoi brani. La madre di Angelina Mango, poi, ha cominciato la carriera da solista e nel 1990 è entrata a far parte dei Matia Bazar, rimanendoci fino al 1998, quando è tornata alla sua carriera di sempre I genitori di Angelina Mango hanno vissuto insieme un bel pezzo delle loro vite, dalla metà degli anni ’80 quando hanno cominciato a ritagliarsi il loro posto nel mondo della musica fino al 2014, anno della triste scomparsa del cantante di Mediterraneo e sono stati una delle grandi coppie della musica italiana, protagonisti anche di molti lavori e di esibizioni insieme. Dal loro matrimonio sono nati la protagonista di Amici 22 Angelina e Filippo, primogenito della coppia, nato sei anni prima della sorella.

Amici 22 Angelina Mango fratelli

Così come Angelina, anche Filippo Mango ha deciso di seguire le orme degli illustri genitori e si è dedicato alla musica. Classe 1995, il fratello della concorrente di Amici 22 è molto più riservato rispetto a sua sorella, oggi sulla cresta dell’onda grazie al talent di Canale 5, ma anche prima decisamente nota per via dei suoi progetti musicali. Filippo non canta, ma è un batterista: su Internet si trovano diversi video che lo vedono protagonista, anche in tandem con la sorella, mentre su Instagram ha il profilo privato, ma l’emoji della batteria che rappresenta la sua bio esemplifica bene qual è la sua grande passione. Prima della scomparsa di Mango a causa di un infarto, il fratello di Angelina ha collaborato diverse volte con suo padre, anche in sala di registrazione per l’album di cover a cui ha preso parte anche sua sorella. In particolare Filippo ha suonato la batteria del brano Get Back, reinterpretato dalla voce de La Rondine, brano inciso in duetto con una allora giovanissima concorrente di Amici 22.