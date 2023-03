Carolyn Smith marito: chi è Ernestino Michielotto

Chi è il marito di Carolyn Smith, Ernestino Michielotto ballerino e coreografo: chi è l’ex marito e perchè la famiglia era contraria

Carolyn Smith, 62 anni, è sposata con il marito Ernestino Michielotto dal 1997. Il ballo è tutto nella vita della donna, giudice di Ballando con le Stelle, avendole offerto un futuro solido, il successo e l’amore. I due si sono infatti conosciuti grazie alla danza ma, a differenza della ballerina scozzese, suo marito non ha mai ottenuto o cercato ruoli televisivi di grande importanza, soffermandosi prima sulla propria carriera di ballerino e in seguito su quella di coreografo. Sposati da più di 25 anni, i due si sono conosciuti nell’ambito di una delle competizioni internazionali di cui Ernestino Michielotto è stato giudice in passato. Amore e lavoro sono sempre andati a braccetto per Carolyn Smith e suo marito, che hanno aperto svariate scuole di ballo insieme, gareggiando inoltre in coppia più volte. Parlando del loro matrimonio, lo storico volto della giuria di Ballando con le Stelle ha spiegato come loro litighino spesso, essendo un po’ come cane e gatto, ma fa tutto parte della loro dinamica.

Lui è la sua ancora e si amano ancora tantissimo, come dimostra il fatto che le sia stato al fianco durante tutte le difficili fasi della sua malattia, il tumore al seno, tornato a tormentare Carolyn Smith per ben tre volte, l’ultima nel 2023. La coppia vive felice a Padova, da dove hanno dovuto per lungo tempo, purtroppo, viaggiare per 1200 km, così da raggiungere Roma per la chemio e altre terapie contro il cancro al seno della donna. Con Ernesto Michielotto non hanno mai avuto figli ed è stata proprio la ballerina a parlarne, spiegando come non sia stato qualcosa di studiato a tavolino tra loro. Avrebbe desiderato moltissimo diventare madre e un po’ rimpiange quel tipo d’amore perso, ma semplicemente non è capitato per loro. Ha raccontato come ci abbiano provato tanto, ma senza i risultati sperati, ma ciò non vuol dire affatto che non abbiano trovato la propria serenità in coppia.

Carolyn Smith ex marito

Carolyn Smith, 62 anni, è nata a Glaglow nel 1960. Celebre ballerina e giudice di Ballando con le Stelle, è sposata da quasi 30 anni ma quello con Ernestino Michielotto non è stato il suo primo matrimonio. All’età di 26 anni Carolyn Smith ha sposato un giovane italiano conosciuto nel suo stesso ambito lavorativo. Si tratta infatti di un ballerino, del quale non conosciamo il nome, impegnato al tempo a Londra, dov’è scoccata la scintilla tra i due. In nome dell’amore, la giudice di Ballando con le Stelle si è trasferita in Italia, dando inizio alla seconda fase della sua carriera, che le ha portato grande fortuna. Si è così ritrovata nella terra del suo attuale marito, nato a Torino, ma il matrimonio non è durato tanto quanto sperava ma, considerando il grande successo ottenuto, ha scelto di restare in Italia anche dopo la separazione, avvenuta appena qualche anno dopo la celebrazione delle nozze. In realtà si era allontanata per un po’, tornando a casa dalla sua famiglia, sempre stata contraria a quell’unione, essendo lei molto giovane, per poi ritrovarsi nel Bel Paese nel 1991, provando a farcela da sola.