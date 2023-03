Supereroi film dove è stato girato: location su un’isola da sogno

Supereroi il film di Paolo Genovese con Jasmine Trinca e Alessandro Borghi è stato girato a Milano, ma le location estive sono a Ponza

Chiedersi dove è stato girato il film Supereroi del regista Paolo Genovese ha una risposta più articolata che semplicemente Milano, perché la pellicola gioca su due location ben definite, il capoluogo lombardo e per le location estive l’isola di Ponza. Sia nel presente che nel passato, nei ricordi, il luogo che fa da sfondo all’amore tra Anna e Marco interpretati da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi è la City. Una fotografia seppia accompagna le scene di vent’anni prima, tra Piazza Duomo, gli aperitivi a San Babila, le strade interne al quadrilatero della moda. Una luce più severa caratterizza la vita di tutti i giorni, per renderla più pesante, ma la location resta sempre la stessa per le ambientazioni della pellicola di Paolo Genovese: Milano. Il luogo più bello in cui è stata girata una scena cult del film Supereroi è a Varenna, piccola località sull’imponente Lago di Como. I giardini in cui passeggiano Anna e Marco sono quelli di Villa Cipressi, edificati secoli fa, tra 1400 e 1800, con vista su Bellagio. Oggi la location della pellicola con colonna sonora di Ultimo ospita un noto hotel ed è possibile nella sede comunale posta all’interno della villa anche sposarsi civilmente. Prima di approfondire le scene girate a Ponza, una piccola curiosità riguarda il videoclip della canzone del cantautore romano che è stato girato dallo stesso Paolo Genovese negli stessi luoghi scelti per il film.

Supereroi location: Ponza

Supereroi il film è stato girato anche a Ponza nel settembre 2019 per quanto riguarda le scene estive. Proprio perché girato in un periodo di ancora stagione turistica Paolo Genovese in persona ha voluto ringraziare le attività commerciali che gli hanno dato la possibilità di poter girare. Il ristorante dove si divertono per una cena romantica Jasmine Trinca e Alessandro Borghi è la Oresteria che si trova sulla banchina del porticciolo dell’isola. Tra le location anche il centro storico di Ponza e la centralissima via Pisacane, le spiagge e le calette più famose dell’isola sono il Forte Papa, la Montagnella, Cala Feola e la spiaggia di Santa Maria, le stradine che portano al mare e alle insenature fanno da sfondo ai giri in motorino dei due protagonisti. Oltre all’Italia, il film Supereroi è stato girato anche all’estero a Marrakech e Copenaghen due luoghi molto amati da Anna e Marco scelti per incarnare quello che è il viaggio di coppia per superare i momenti di crisi e le difficoltà della vita quotidiana e che ben rappresentano la giusta cornice di un amore normale che lotta contro il tempo. Lo stesso regista ha parlato della volontà forte delle ambientazioni plurali che fanno da sfondo alla sua pellicola che vede anche una presenza molto fugace nella cittadina toscana di Lucca con le sue mura e i suoi scorci suggestivi che si snodano tra piazza dell’Anfiteatro e la Cattedrale di San Martino. Non si hanno invece notizie certe sugli interni che potrebbero essere stati girati in case private o in un set cinematografico allestito in studio per l’occasione.