Un passo dal cielo 7 quante puntate sono: sorpresa

Un passo dal cielo 7, quante puntate sono e quando finisce: la trama della settima stagione e chi è la nuova protagonista femminile

Giovedì 30 marzo è iniziato su Rai 1 Un passo dal cielo 7 con la prima puntata dal titolo L’uomo degli Orsi, serie che in diverse puntate attirerà il pubblico. L’amata fiction riporta nuovamente gli spettatori tra le Dolomiti, cambiando un po’ le carte in tavola e passando nuovamente il testimone, almeno in parte. Stavolta però le cose non vanno come in passato, quando ci si è ritrovati a salutare un protagonista maschile per ritrovarne un altro. In Un passo dal cielo 7 la protagonista è una donna, Giusy Buscemi, che interpreta il ruolo di Manuela Nappi. Non solo le Dolomiti ma anche il Valdobbiadene e le Colline del Prosecco di Conegliano. Perché abbiamo detto che il testimone viene passato soltanto in parte nella settima stagione dell’amata fiction Rai: il motivo è che Enrico Ianniello non lascia la serie che lo ha reso celebre a livello nazionale. Il suo personaggio Vincenzo Nappi verrà soltanto affiancato dalla sorella Manuela e con lei dovrà dividere la scena.

I due si fronteggeranno nel corso degli episodi, proponendo al pubblico dei punti di vista differenti e tentando di comprendere l’uno quello dell’altra e viceversa. Differente anche l’approccio alle indagini, che risulta decisamente più tradizionale per Vincenzo, mentre Manuela punta particolarmente sull’aspetto empatico, riuscendo così a notare ciò che al fratello sfugge. Il cast collaudato della fiction non viene sconvolto, dal momento che Serena Iansiti e Gianmarco Pozzoli sono stati confermati, ma le novità non mancano, con Marco Rossetti, Giorgio Marchesi e Leonardo Pazzagli coinvolti come personaggi fissi. Da sottolineare, inoltre, la partecipazione straordinaria di Ricio Munoz Morales, Massimiliano Ossini e Joe Bastianich. Ma Un passo dal cielo 7 quante puntate ha, ecco cosa si chiede il pubblico, desideroso di sapere per quante prime serate sarà intrattenuto dagli amati personaggi. La notizia non è delle migliori, purtroppo, dal momento che viene confermato il numero ridotto di episodi, come lo scorso anno, appena 8, ovviamente per un totale di 16 episodi due a serata. La prima puntata è prevista per il 30 marzo, le altre sempre di giovedì, mentre il gran finale va in onda il 18 maggio 2023.

Un passo dal cielo 7 trama

Nella trama di Un Passo dal Cielo 7 la protagonista è Manuela, sorella del vice questore Vincenzo Nappi, che è diventata ispettrice e fa ritorno a San Vito di Cadore per condurre le indagini sulla morte di una sua cara amica. Vuole vederci chiaro, dal momento che c’è molto da scoprire in merito alle cause. Nel corso di questo percorso alquanto pericoloso, Manuela incrocia due uomini molto diversi e misteriosi. Il primo è Nathan, cresciuto tra gli orsi e interpretato da Marco Rossi, mentre il secondo è Gregorio, scultore che ama vivere in solitudine, che nel silenzio nasconde ferite molto profonde dovute alla morte di sua moglie Roberta, che di legherà molto al personaggio di Giusy Buscemi. Ad affiancare i fratelli nella trama di Un Passo dal Cielo 7, che a volte faticheranno ad andare d’accordo, vi è il solito Huber, che in questa stagione “impazzirà” nell’avere a che fare con la figlia adolescente. Vedremo inoltre la nuova vita di Vincenzo e Carolina, trasferitisi con i figli in una casa comune, con lei che ha avviato la propria carriera e guadagna più di lui, chiamato a occuparsi maggiormente della casa. Nel frattempo la meravigliosa valle pare minacciata dalle mire di un allevatore del posto molto potente, Luciano Paron con l’ingresso nel cast di Giorgio Marchesi, che ha messo gli occhi su Mirko, giovane nipote di Nathan, per avere a tutti i costi un erede.