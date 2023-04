Rocco Schiavone 5 quanti episodi sono

Quante puntate di Rocco Schiavone 5: quando finisce la fiction Rai con Marco Giallini e le novità del cast

Per Rocco Schiavone 5 sono stati girati diversi episodi, da una puntata a serata. La quinta stagione della fiction con Marco Giallini ha inizio mercoledì 5 aprile, portando avanti la storia iniziata nel 2016, andata in onda per 16 puntate complessive. Qualcosa è cambiato nel corso degli anni, con la produzione che ha preferito accorciare le riprese, passando dalle sei puntate della prima messa in onda alle quattro delle due successive. Nel 2021, considerando l’emergenza Covid, non si è andati oltre le due puntate di Rocco Schiavone, con la quinta stagione che si concluderà nel corso di aprile 2023. In totale Rocco Schiavone 5 conta 8 episodi con le seguenti prime serate sono previste: prima puntata di Rocco Schiavone mercoledì 5 aprile, seconda il 12 aprile, terza il 19 aprile e l’ultima, la quarta puntata della fiction con Marco Giallini, mercoledì 26 aprile.

Ambientata nella splendida Valle d’Aosta, Rocco Schiavone ha come protagonista il vicequestore della polizia di Aosta, dov’è stato trasferito per motivi disciplinari, abbandonando la sua amata Roma, dov’è nato e cresciuto. Carattere duro e modi un po’ bruschi, porta avanti la propria idea di giustizia, agendo spesso ai margini della legalità. Ad aiutarlo nell’accettare questo cambio di vita c’è sua moglie, o almeno il suo fantasma, dal momento che la povera Marina è morta nel 2007. Per il protagonista, però, è come se non fosse mai andata via. Nell’ultima puntata di Rocco Schiavone 4 abbiamo visto il protagonista sopravvivere a una sparatoria, che lo costringe però all’asportazione di un rene. Mentre è ricoverato, lavora al caso di un industriale morto in sala operatoria, e non per una casualità. Una serata Rocco Schiavone trova sul suo letto una lettera del suo vecchio amico Sebastiano, ancora alla ricerca di Enzo Baiocchi. Il protagonista decide poi di cacciare dal commissariato D’Intino, scoprendo che il proiettile che l’ha colpito lo ha sparato proprio lui. Alla fine, mentre fa l’amore con la giornalista SAndra Bucellato, la serata termina in quasi tragedia, visto che al vicequestore saltano i punti.

Rocco Schiavone 5 cast

In Rocco Schiavone 5 ci sono tante conferme nel cast. Marco Giallini è ovviamente il protagonista, e come potrebbe essere altrimenti, ma ci saranno delle new entry interessanti. Spazio a Valentina Dalmazio, che sostituisce Isabella Ragonese nei panni di Marina, moglie morta di Rocco Schiavone. Passiamo ad analizzare il resto del cast: Francesco Acquaroli è Sebastian, Adamo Dionisi è Enzo Baiocchi, Ernesto D’Argento è Italo Pierron, Claudia Vismara è Caterina Rispoli, Massimo Reale è Alberto Fumagalli, Filippo Dini è Baldi, Gino Nardella è Casella, Valeria Solarino è Sandra Buccellato e Lorenza Indovina è Michela Gambino. Intorno alla fiction ci sono state non poche polemiche, in particolare riguardo alla mancata promozione della quinta stagione in onda su Rai Due. Il motivo sarebbe dovuto a Rocco Schiavone identificato come personaggio negativo secondo diversi esponenti della destra italiana. A tal proposito Marco Giallini ha ironizzato sulla vicenda per poi definirsi vicino al personaggio per la sua malinconia e tristezza che porta nel cuore per la morte della moglie.