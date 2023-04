Anticipazioni Back to School seconda puntata 12 aprile: ospiti ripetenti

Le anticipazioni dalla seconda puntata di Back to School in onda mercoledì 12 aprile: gli ospiti ripetenti e Luca contro Soleil

Questa sera mercoledì 12 aprile va in onda la seconda puntata di Back to School 2023 con una nuova schiera di ripetenti pronti a cimentarsi nell’esame di quinta elementare. In questo nuovo appuntamento con lo show condotto da Federica Panicucci troviamo cinque volti nuovi nel cast dei Ripetenti più la rimandata della scorsa settimana, ovvero Soleil Sorge, che ha fallito nella prima puntata l’esame in scienze e italiano e ora proverà a superare la prova col secondo tentativo a sua disposizione. Tra gli ospiti della seconda puntata di Back to School c’è Luca Onestini che anche a Back to School ritroverà Soleil Sorge. La seconda puntata è stata però registrata prima che l’ex tronista entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip e quindi prima degli scontri in diverse puntate con la sua ex Soleil Sorge, che sostituì Sonia Bruganelli come opinionista.

Spazio anche tra i ripetenti della seconda puntata di Back to School a Carmen Di Pietro e Raffaella Fico, la quota rosa della serata insieme alla rimandata Soleil. Non poteva mancare la quota sport rappresentata da Aldo Montano, campione olimpico di scherma e che ritrova anche lui Soleil Sorge dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno che lasciò per tornare dalla sua famiglia non accettando il prolungamento. Quinto e ultimo tra gli ospiti Ricky Tognazzi, protagonista di film celebri come La famiglia, In questo mondo di ladri e Tutte le donne della mia vita.

Anticipazioni Back to School 12 aprile: i ripetenti di questa sera

Sarà sicuramente una puntata che potrebbe nascondere colpi di scena con Soleil Sorge che anche questa volta rischia di far scattare le scintille con Luca Onestini e c’è chi scommette che consapevole del fatto che tra i rimandati ci sia il suo ex, farà di tutto per farsi notare e farti trovare super preparata così da riscattarsi dopo la bocciatura della prima puntata. Grandi aspettative anche per Carmen Di Pietro e Raffaella Fico, in particolare l’ex moglie di Sandro Paternostro potrebbe regalare tante risate grazie alla sua ironia in particolare in italiano come dimostrato nel corso di questi anni sui social e in particolare nel suo ruolo da poetessa. A distanza di un anno in tanti ricordano ancora le numerose gaffe fatte durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi dove aveva partecipato insieme al figlio Alessandro.

Raffaella Fico invece potrebbe stupire in inglese considerato che in passato ha avuto un flirt con il calciatore Cristiano Ronaldo con cui probabilmente dialogavano o in inglese o in spagnolo considerando che l’attaccante ha vestito le maglie di Manchester United e Real Madrid. Senza dimenticare che è stata fidanzata con Mario Balotelli durante i suoi anni al Manchester City e dunque spesso avrà frequentato l’Inghilterra. La coccarda del migliore della classe della seconda puntata di Back to School in onda questa sera su Italia 1 potrebbe andare a Ricky Tognazzi grazie alla sua cultura da regista oppure ad Aldo Montano che porterebbe ancora in alto la bandiera degli sportivi dopo l’esperienza positiva di Walter Zenga.