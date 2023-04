Il Patriarca quante puntate sono: torna Claudio Amendola

Quante sono le puntate de Il Patriarca, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che si occupa anche della regia

Il Patriarca quante puntate sono è ciò che i fan di Claudio Amendola si chiedono fin dalla prima messa in onda del trailer della fiction targata Mediaset. In onda su Canale 5 vede come protagonista l’attore romano che ritorna anche dietro la macchina da presa dopo la serie Nero a metà e il film I Cassamortari. Nei panni di Nemo Bandera veste i panni di un imprenditore e narcotrafficante che dovrà fare i conti con l’arrivo di una malattia, la storia è tratta da una serie spagnola Vivir sin permiso uscita nel 2018. Non è la prima volta per Claudio Amendola con un prodotto spagnolo basti pensare al grande successo ottenuto con I Cesaroni che si basava su un format iberico, Los Serrano.

La prima puntata de Il Patriarca va in onda giovedì 14 aprile, mentre l’ultima è prevista per il 19 maggio. La fiction andrà quindi in onda per sei prime serate: il 14, 21 e 28 aprile e il 5, 12 e 10 maggio. Per ogni serata verranno trasmesse due puntate dalla durata di 50 minuti. Riepilogando quante puntate sono Il Patriarca la risposta è 12 trasmesse in sei settimane. Si tratta di un ritorno per Claudio Amendola su Canale 5 a distanza di 12 anni dall’ultima serie Dov’è mia figlia, successivamente è stato opinionista del Grande Fratello nel 2015 e giurato in due trasmissioni Mediaset: Pequenos Gigantes e Star in the Star.

Il Patriarca cast

Nel cast de Il Patriarca ci sono alcuni degli attori italiani più talentuosi degli ultimi anni. Accanto a Claudio Amendola c’è Antonia Liskova che interpreta Serena Bandera, moglie di Nemo e da sempre innamorata di suo marito. Neva Leoni veste i panni di Lara, prima figlia del protagonista nata dalla relazione con Ada e che non è mai riuscita a a stringere un vero rapporto con il padre perché colpevole di aver abbandonato la sua famiglia inoltre non accetta il lavoro dell’uomo e le sue losche attività essendo in prima linea impegnata nel sociale. Gli altri due figli di Nemo sono interpretati da Giulia Schiavo, Nina nella fiction, e Carmine Buschini che ricopre il ruolo di Carlo. Giulia ha 24 anni e seducente come poche tanto da attirare l’attenzione di Mario, è tornata in Puglia per proseguire la sua carriera artistica.

Tra gli attori che fanno parte del cast de Il Patriarca ci sono anche Raniero Monaco di Lapio, il manager che più è legato a Nemo perché cresciuto sotto la sua ala dopo la morte del proprio padre e avvocato della Deep Sea. Mario è come un figlio per il protagonista e non accetterà però quando sarà escluso dalla successione. La fidanzata del ragazzo è Elisa interpretata da Giulia Bevilacqua già vista nella fiction Mediaset Più forti del destino. Infine Primo Reggiani è l’ispettore Monterosso colui che indaga sugli affari di Nemo e che è ossessionato dalla sua figura. La smania di riuscire ad incastrare l’imprenditore lo spingerà quasi oltre il limite rischiando anche di minare per sempre la sua carriera.