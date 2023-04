Chi esce ad Amici sabato 15 aprile tra Ramon e Federica: spoiler social

Le anticipazioni di Amici 22 vedono al ballottaggio per l’eliminazione di stasera 15 aprile Ramon e Federica: chi esce oggi per i social

Come di consueto da quando è terminata la decisione da parte della produzione della doppia eliminazione, l’eliminato definitivo di ogni puntata del serale di Amici 22 viene annunciato in casetta e dunque chi è presente alla registrazione non può fornire anticipazioni precise su chi esce al ballottaggio finale dalla scuola. Spesso però addetti ai lavori e esperti di gossip riescono comunque ad avere una talpa dietro le quinte e riescono così ad ottenere il nome di chi è stato fatto fuori dal talent show condotto da Maria De Filippi. In questo caso sui social è stato spoilerato da un influencer chi esce al serale di Amici stasera 15 aprile tra Ramon e Federica, una notizia non da poco visto che al di là dei telespettatori che seguono ogni sabato la puntata e quindi vogliono viversi attimo dopo attimo senza anticipazioni le sfide, le manche e le polemiche tra i giudici ci sono i fandom di ogni singolo allievo che attende con ansia il responso del ballottaggio finale in casetta e quindi può alleviare in parte l’attesa con gli spoiler che arrivano dal web.

Tra l’altro già qualche indizio sull’eliminato definitivo di oggi 15 aprile è arrivato già dalla puntata: Ramon ha perso tutte le sfide non riuscendo a portare per la sua squadra nemmeno un punto nonostante si sia esibito ben tre volte. Nella prima manche ha dovuto affrontare il classico di Cricca e Angelina senza riuscire ad imporsi, successivamente ha perso la sfida decisiva della seconda manche contro Maddalena nonostante fosse stato schierato per agguantare il pareggio. Infine al secondo ballottaggio provvisorio i giudici gli hanno preferito Aaron condannandolo al rischio eliminazione.

Amici 22 chi esce stasera 15 aprile: gli indizi

Difficile invece decifrare, almeno per questa registrazione, l’orientamento su Federica visto che ha cantato solo una volta perdendo il guanto di sfida contro Angelina Mango. È vero anche che la cantante è sempre piaciuta a Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè mentre da quando ha smesso le variazioni di classico Ramon non ha più convinto la giuria. Inoltre la voce di Scivola ha già affrontato un ballottaggio riuscendo ad avere la meglio alla prima puntata del serale contro NDG, di recente è sempre stata la prima a salvarsi quando si trattava di una sfida provvisoria per evitare l’eliminazione dimostrando quindi di dare il meglio di sé proprio quando c’è maggiore pressione.

Un altro dettaglio a favore della permanenza al serale di Amici 22 per Federica è dato dal riscontro avuto sui social da parte di artisti che hanno ascoltato le sue cover delle loro canzoni più famose. Nel dettaglio si tratta di Tango, esibizione repostata sui social da Tananai che si è commosso ascoltando la sua versione, e Noemi che ha fatto i complimenti su Twitter alla perfomance della cantante in Sono solo parole. A sorpresa, nonostante tutti questi ragionamenti, stando a quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram chi esce stasera 15 aprile al serale di Amici 22 è Federica. L’unica deduzione plausibile in questo caso, non perché Ramon non abbia talento anzi ma solo per l’interpretazione coerente del ragionamento dei giudici, la cantante potrebbe essere uscita per equiparare il numero di cantanti e ballerini.