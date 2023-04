Ospiti Fabio Fazio che Tempo che fa 16 Aprile: Perfect

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa della puntata di domenica 16 aprile: grandi nomi di televisione e cinema

Torna anche stasera 16 aprile 2023 il consueto appuntamento serale con Che Tempo Che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio con la collaborazione di Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto, Gigi Marzullo, Lino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini, ovvero la Signora Coriandoli. L’appuntamento, come al solito, è a partire dalle ore 20.00 su Rai 3, e questa domenica l’ospite speciale sarà il cantante britannico Ed Sheeran, un grande autore del pop contemporaneo con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards. Sheeran si esibirà live cantando la sua Eyes Closed, singolo già al primo posto delle classifiche nel Regno Unito e prima canzone estratta dal nuovo album dell’artista, in uscita il 5 maggio. Si tratta di – (Subtract) che chiude il progetto decennale di album matematici che hanno caratterizzato la carriera del cantautore. In questi giorni si è parlato proprio di Ed Sheeran in merito alla sua partecipazione al grande concerto per l’incoronazione di Re Carlo.

L’artista ha rifiutato l’invito così come la sua collega Adele e Elton John: i tabloid inglesi hanno rivelato il forte disappunto del sovrano. Tra l’altro proprio la voce di Perfect si era esibito al giubileo della defunta regina Elisabetta II. Ma non c’è solo la musica, ovviamente. In questa serata, Fabio Fazio ospiterà anche il noto attore e regista Nanni Moretti, che il prossimo 20 aprile tornerà nelle sale col suo nuovo film, Il Sol dell’Avvenire che annovera nel cast Margherita Buy, Silvio Orlando e Barbara Bobulova. Sarà la volta poi del cantante Tommaso Paradiso, reduce dal successo del brano Viaggio intorno al sole. Spazio anche alla scienza, con gli interventi dei due noti epidemiologi Roberto Burioni e Matteo Bassetti. Nel corso della trasmissione interverranno anche giornalisti affermati come Marco Damilano, la direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, Michele Serra, la vicedirettrice della Stampa Annalisa Cuzzocrea, e il corrispondere Rai dal Regno Unito Marco Varvello, che presenterà il suo libro Passo Falso. Per parlare di economia, tra gli ospiti ci sarà anche Tito Boeri.

Ospiti Che Tempo Che Fa Tavolo stasera 16 Aprile

Immancabile, come in ogni puntata di Che Tempo Che Fa, il tavolo con più ospiti che va a chiudere la serata del talk show condotto da Fabio Fazio. Assieme al presentatore del programma, troveremo in questo finale Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli, più gli ospiti speciali di questa puntata. A partire innanzitutto dal famoso cuoco e presentatore tv Alessandro Borghese, star dello show Alessandro Borghese – Celebrity Chef e di Quattro Ristoranti. Poi ci sarà l’ex allenatore di basket e commentatore sportivo statunitense Dan Peterson, al quale l’Olimpia Milano il 2 aprile scorso ha dedicato la maglia numero 36, ritirata dal club. Tra gli ospiti presenti al tavolo di Che Tempo Che Fa nella puntata di stasera 16 aprile spazio anche a Enzo Miccio, nelle librerie con Ditemi sempre di sì, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e, come gradito ritorno, il già citato Tommaso Paradiso