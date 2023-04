Cayo Cochinos Isola dei Famosi 2023 dove si trova: che delusione

Dove si trova Cayo Cochinos in Honduras set dell’Isola dei Famosi 2023. Un luogo immerso nel verde e ricco di resort

Chi crede che la sabbia bianca delle spiagge e l’acqua cristallina di Cayo Cochinos siano abbandonate dall’uomo si sbaglia di grosso. Anche per questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023 i naufraghi sono sbarcati per soggiornare sull’arcipelago più bello dell’Honduras. Per esigenze di reality, ovviamente, i concorrenti sono separati dal mondo civile e simulano così la vita da Robinson Crusoe come se fossero su un’Isola deserta che nella realtà di luogo sperduto ha ben poco. Si tratta di un’insenatura dell’arcipelago Bay Islands, località amata per lo snorkeling e la pesca locale. In generale l’Honduras si trova in centro America tra il Guatemala e El Salvador ed è bagnato dal mar caraibico, nello specifico l’Isola dei Famosi 2023 (Cayo Cochinos) si trova a sud a pochi chilometri da La Ceiba, un capoluogo molto famoso e visitato da turisti. Facendo un giro sui principali siti di ricerca non è difficile trovare resort o anche strutture più modeste proprio a Cayo Cochinos e sono famosi anche i cosiddetti eco resort che salvaguardano la natura circostante integrandosi in maniera coerente con il paesaggio. A poca distanza inoltre si trovano tantissimi hotel dove soggiornare.

In realtà dove si trova l’Isola dei Famosi 2023 non è un solo luogo ma un’unione di 15 piccoli isolotti che sono riserva marina naturale e alcune di questi sono deserti e i turisti vengono accompagnati in barca per visitarle per questo la produzione tende spesso a fare una differenza tra le diverse spiagge dove vivono i naufraghi divisi in tribù e soprattutto in quella più temuta, Playa Sgamada dove di solito viene parcheggiato l’eliminato dal pubblico in attesa di uscire definitivamente dal reality. Vi siete mai chiesti perché riescono a trovare cibo? Perché è stato scelto appositamente una zona molto pescosa e un territorio ricco di piante di cocco. Un’altra delusione arriva per chi immaginava che dove si fanno le nomination sia un posto chissà quanto particolare.

Cayo Cochinos Isola dei Famosi 2023 e Supervivientes

Chiamato anche palapa, il cui significato è foglia, è una semplice palafitta su acqua oppure un’abitazione su sabbia costruita in maniera molto grossolana con un tetto di foglie essiccate di palma. Dunque per chi si chiede dove si trova la palapa, non è altro che un po’ più distaccata dalla spiaggia per poter permettere alla troupe presente sull’isola il difficile compito di gestire in diretta le inquadrature di spiaggia, prove e nomination che spesso sono caratterizzate da lunghe polemiche e che per ragioni anche di audio, grazie alla palafitta che ripara dal vento, è meglio preferibile girare lì i momenti più salienti della fase non attiva del reality. Una curiosità riguardante Cayo Cochinos è che durante le ultime edizioni dell’Isola dei Famosi, compresa quella di questa stagione, sono presenti sull’isola anche i naufraghi della trasmissione Supervivientes, la versione spagnola del reality. Da sempre infatti le due trasmissioni condividono gli stessi spazi e gran parte del gruppo di lavoro presente sul posto, una scelta voluta da Mediaset per abbattere i costi e produrre entrambi i prodotti nello stesso periodo.