Isola dei Famosi 2023 cast completo: i concorrenti

Polemiche per il cast dell’Isola dei Famosi 2023: i concorrenti ufficiali, gli esclusi da Cayo Cochinos e gli aspiranti naufraghi in Honduras in un secondo momento

L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata e va in onda ogni lunedì e finisce a giugno. A differenza degli scorsi anni per questa stagione del reality condotto da Ilary Blasi c’è stata una discreta difficoltà a chiudere il cast ufficiale dei concorrenti. L’inviato è ancora una volta Alvin e con l’ex moglie di Francesco Totti già promettono gag comiche sotto forma di scintille e frecciatine. I nuovi opinionisti sono Vladimir Luxuria, confermata per il secondo anno consecutivo, e Enrico Papi subentrato a Nicola Savino impegnato in altri progetti televisivi su TV8. Come per la passata edizione i naufraghi sbarcheranno in Honduras non nella stessa puntata ed entreranno in corso d’opera delle new entry per rendere ancora più pepato il clima che da tradizione è sempre teso. Il cast completo dell’Isola dei Famosi 2023 presenta i seguenti concorrenti.

I primi ad essere annunciati sono la coppia di fidanzati formata da Alessandro Cecchi Paone, 61 anni, e Simone Antolini, 23 anni. Il ragazzo studia legge ed è originario della Marche e prima di fidanzarsi con il conduttore aiutava i genitori nella loro attività. Il volto Mediaset de La Macchina del Tempo è alla sua terza partecipazione al reality e il loro obiettivo è dimostrare che in amore non c’è differenza di età. L’altra coppia di concorrenti del reality in Honduras è formata da I Jalisse ovvero Fabio Ricci, 58 anni, e Alessandra Drusian, 54 anni. I musicisti che sono fidanzati anche nella vita sono un duo musicale diventato famoso non solo per la vittoria al Festival di Sanremo a sorpresa con Fiume di Parole nel 1997 ma anche per essere stati sempre scartati in seguito dai diversi direttori artistici che si sono avvicendati al timone della kermesse fino ad oggi, vogliono dimostrare di essere artisti a tutto tondo. Le veterane sono Nathaly Caldonazzo, 53 anni, e Corinne Clery, 73 anni. L’ex fidanzata di Massimo Troisi si rimette in gioco dopo due partecipazioni al reality Temptation Island e Grande Fratello Vip 6 ed è una nota attrice come la Clery che di origini francesi e italiana di adozione.

Isola dei Famosi 2023: chi sono i naufraghi meno conosciuti

I vip d’annata del cast dell’Isola dei Famosi 2023 non finiscono qui perché tra di loro c’è anche Marco Predolin che oggi ha 72 anni ed è sparito dalla televisione dopo Il gioco delle coppie e volto di reality sia già ad una vecchia edizione del programma, eliminato per una bestemmia, sia al GF Vip. La quota bellezza è anche quella incarnata dalle new entry del cast della trasmissione condotta da Ilary Blasi ed è formata da Pamela Camessa, Claudia Motta, Christopher Leoni ed Elena Prestes. La Camassa, 38 anni, si è sempre affacciata nel mondo dello spettacolo senza mai esplodere definitivamente, la ricordiamo come modella, fidanzata di Filippo Bisciglia e concorrente di Amici Vip. Claudia Motta è alla sua prima apparizione televisiva, ha 23 anni ed è stata Miss Mondo Italia, Christopher Leoni, 36 anni, anche se di nome ricorda poco è stato un volto satellite delle fiction Ares facendo comparse in Furore e L’Onore e Il Rispetto tra le tante. Infine Elena Prestes, 32 anni, è una modella brasiliana, negli ultimi mesi nota per un presunto flirt con Antonino Spinalbese e poi per aver fatto Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 2023.

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 la coppia radiofonica Marco Mazzoli, 50 anni, e Paolo Noise, 48 anni. Per chi non sapesse chi sono si tratta di due dei tre mattatori de Lo Zoo di 105, una delle trasmissioni radiofoniche più seguite da anni in Italia. Infine le due star del cast dei naufraghi in Honduras sono Cristina Scuccia e Fiore Argento. L’ex Suor Cristina, oggi 34 anni, che si è spogliata dell’abito talare per intraprendere la carriera nel mondo della musica e dello spettacolo che in passato aveva calcato con The Voice e Ballando con le Stelle; Fiore Argento, 53 anni, invece è la figlia meno conosciuta di Dario Argento, è molto famosa nel mondo della moda e ha condiviso molte volte il set con suo padre. I grandi esclusi con polemiche dall’Isola dei Famosi sono stati Gianmarco Onestini, le sorelle Enardu e Luca Di Carlo, l’avvocato di Cicciolina, si vocifera per volere di Piersilvio Berlusconi anche se i diretti interessati hanno smentito.