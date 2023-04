Isola dei Famosi 2023 opinionisti perché non c’è Nicola Savino: per lei

Tra le novità dell’Isola dei Famosi 2023 c’è anche un cambio di opinionisti: perché Nicola Savino non è più presente

Ilary Blasi è di nuovo al timone dell’Isola dei Famosi 2023 che quest’anno presente una novità tra gli opinionisti. Da tempo infatti era stata annunciata la non conferma di Nicola Savino sostituito da Enrico Papi, mentre Vladimir Luxuria è presente per la seconda edizione consecutiva dopo aver partecipato come concorrente. Una sorpresa per i fan del programma perché una delle componenti vincenti dello scorso anno era proprio il feeling instaurato tra conduttrice e opinionisti che riuscivano spesso e volentieri a integrare il loro contributo alla comicità involontaria di Ilary Blasi. Un terzetto davvero interessante che però non è stato confermato nonostante gli ottimi risultati ottenuti dall’Isola dei Famosi. In tanti hanno subito pensato ad un cambio sullo stile del Grande Fratello Vip che non ha confermato Adriana Volpe per fare spazio a Orietta Berti.

Difficile ipotizzare ad una bocciatura perché a conti fatti Nicola Savino continua ad avere una grande popolarità e un ottimo riscontro considerando anche il fatto che una delle voci di Radio Deejay aveva già condotto in passato proprio l’Isola dei Famosi. Mai considerata neanche una eventuale rottura con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria anche perché soprattutto tra i due conduttori c’è uno splendido rapporto di amicizia e proprio recentemente sono apparsi insieme ad altre persone a cena fuori. Lo stesso Nicola Savino ha voluto salutare i suoi due ex compagni di avventura con una storia Instagram dove ha espresso tutta la sua nostalgia per non essere più in studio con loro “Ilary Blasi e Vladimir mi mancherete molto ma sarà un trionfo, lo so”. C’è un motivo ben preciso che ha portato il conduttore di origine calabrese a lasciare l’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2023 Nicola Savino cambia tutto

Nicola Savino è stato uno dei volti più apprezzati nella scorsa stagione televisiva dove oltre ad essere opinionista de L’Isola dei Famosi aveva anche condotto Back to School. In entrambi i casi non è più presente, infatti la trasmissione che vede vip affrontare l’esame di quinta elementare è ora condotto da Federica Panicucci. Il motivo di questo doppio addio alle due trasmissioni Mediaset è per motivi di lavoro. Nicola Savino è infatti diventato uomo di punta di TV8 dove ha preso il timone del gioco a quiz 100% Italia, il preserale dell’emittente di proprietà Sky. Un progetto ambizioso che ha convinto il conduttore a cambiare squadra e sfidare colossi come I Soliti Ignoti e Striscia La Notizia.

Inoltre alla presentazione del game show, lo stesso compagno di avventure di Linus aveva annunciato che nel 2023 ci sarebbe stata un’altra trasmissione targata TV8 che lo avrebbe visto protagonista, un progetto in prima serata che ha contribuito a convincerlo a lasciare Mediaset dopo cinque anni. Nel frattempo il successo di 100% Italia ha spinto l’emittente a proporre più appuntamenti anche in prima serata, speciali che hanno visto la partecipazioni di concorrenti VIP sia nella puntata natalizia sia nei quattro appuntamenti andati in onda tra marzo a aprile.