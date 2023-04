Moonbin chi era il cantante coreano Astro: causa morte

Moonbin, cantante della band di k-pop Astro, è morto mercoledì a soli 25 anni; chi era la star della musica asiatica, e quali sono le cause della morte

Il suo nome era Moon Bin, noto come Moonbin a livello artistico, ed era nato il 26 gennaio 1998 a Cheongju, in Corea del Sud. Nonostante avesse solo 25 anni, era già una delle maggiori star della musica pop coreana (nota appunto come k-pop, cioè “korean pop”). La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quand’era ancora giovanissimo, nel 2004, spinto dalla madre a diventare un modello: due anni dopo già appariva nel videoclip del brano Balloons del due pop coreano TVXQ.

Successivamente, il cantante coreano morto oggi era stato messo sotto contratto dalla Fantagio, una delle più importante compagnie dello show business in Corea del Sud, che ne aveva finanziato l’educazione artistica. Nel 2009 era entrato nel cast della popolare serie adolescenziale Boys over Flowers, e successivamente aveva iniziato a studiare musica presso l’Hanlim Multi Art School. Dal 2016 ha iniziato la sua carriera musicale nella band Astro, creata proprio da Fantagio e lanciata con il web-drama To Be Continued. Con gli Astro, Moonbin ha inciso tre album di grande successo internazionale: All Light (2019), All Yours (2021) e Drive to the Starry Road (2022).

Come cantante del quartetto k-pop, è diventato estremamente famoso sia in Corea del Sud che nel resto del mondo, compreso in Europa e in Nordamerica. Fantagio ha incentivato questa crescita di popolarità del suo personaggio facendolo apparire in varie serie tv, come ad esempio The Mermaid Prince, ma anche in show differenti, come il programma culinario Food Avengers, il comico Saturday Night Live Korea, e anche ha anche co-condotto lo show musicale Show Champion. Inoltre, nel settembre 2020 aveva lanciato un progetto musicale parallelo agli Astro, chiamato Moonbin & Sanha, in coppia con il suo compagno di band Sanha. Il cantante coreano morto oggi aveva anche una sorella minore, Moon Sua, che fa anch’essa la cantante nella band k-pop femminile Billie.

Moonbin causa morte

La morte di Moonbin è avvenuta mercoledì 19 aprile 2023, ed è stata annunciata da Fantagio. Il cantante degli Astro è stato trovato morto nel suo appartamento di Gangnam, un quartiere di Seul, dal suo manager, che si era precipitato lì dopo che la star non si era presentato come da programma alle prove con la band.

Al momento, le cause della morte del cantante coreano Moonbin non sono ancora certe, ma la polizia di Seul avrebbe rilasciato un comunicato in cui spiega che, sebbene ancora non sia stata svolta l’autopsia, l’impressione è che si sia tolto la vita. Per il momento, Fantagio precisa che non ci sono dettagli sicuri sulla morte del cantante, e chiede a tutti “di astenersi da chiacchiere speculative e maldicenti”.

Il mondo del k-pop è noto per essere molto controverso, e gli artisti che ne fanno parte, spesso giovanissimi, sono sottoposti a pressioni enormi da parte dei fan e delle etichette discografiche. Non è un segreto, purtroppo, che questo settore abbia un crescente problema di suicidi: star come Oh In-hye, Goo Ha-ra, Cha In-ha e Sulli, tra le più amate in Corea del Sud, si sono tutte tolte la vita negli ultimi anni, spesso dopo aver ricevuto insulti pesanti online. Per questo motivo, il governo starebbe pensando di realizzare una riforma per educare i giovani sul cyberbullismo e aumentare le pene per chi insulta sui social.