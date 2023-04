Chi esce ad Amici sabato 22 aprile tra Ramon e Cricca: la conferma

Amici 22 chi esce stasera 22 aprile al serale tra Ramon e Cricca: al ballottaggio finale non ci sono dubbi spoiler

Sta ormai diventando consuetudine conoscere l’andamento del serale di Amici 22 grazie alle anticipazioni che arrivano dalle persone che assistono alla registrazione. L’unico momento che dovrebbe restare segreto è quello dell’eliminato perché ormai da diverse edizioni il verdetto viene pronunciato direttamente da Maria De Filippi quando tutti gli allievi sono in casetta. Ci sono però indizi, spoiler social e alcuni dettagli che non sfuggono agli appassionati e per questo è possibile sapere prima della messa in onda il nome di chi deve lasciare la scuola del talent. Anche in questo caso chi esce tra Ramon e Cricca stasera 22 aprile dal serale di Amici 22 è trapelato grazie a chi finora non ha mai sbagliato spoiler. Proprio per questo la fonte è attendibile e anche questa volta ha pubblicato il nome dell’eliminato, una notizia che subito si è diffusa tra gli utenti.

I fan infatti attendevano lo spoiler perché al ballottaggio ci sono due volti molto contestati su Twitter. Sia il ballerino di Alessandra Celentano che il cantante di Lorella Cuccarini sono tra i meno considerati per la vittoria finale e la loro eliminazione era prevista da tempo. Invece Ramon e Cricca sono riusciti a restare al serale di Amici 22 con merito facendosi notare con le loro esibizioni. Il ballerino ha solo sette giorni fa vinto al ballottaggio finale con Federica, ritenuta da tanti una potenziale finalista, mentre Cricca puntata dopo puntata ha sorpreso anche i più scettici che per lui vedevano un breve percorso al serale considerando il fatto aveva già lasciato la scuola a gennaio. Grazie ai duetti con Angelina e a interpretazioni emozionanti il cantante romagnolo si è distinto e ha conquistato i giudici che hanno sempre apprezzato la sua voce.

Amici 22 chi esce stasera 22 aprile: gli indizi

Tra l’altro proprio la sua situazione particolare da ripescato, primo nella storia del talent, ha fatto pensare che Cricca fosse l’allievo che ha dovuto lasciare la scuola. Le sue lacrime nella puntata di sette giorni avevano colpito tutti in un ballottaggio che alla fine lo ha visto vincere e salvarsi ancora una volta nonostante lo stesso romagnolo non fosse fiducioso per il verdetto. Un indizio non da poco che fa capire come il cantante di Se mi guardi così sia molto apprezzato da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. In realtà anche per Ramon c’erano numerosi dettagli che potevano lasciare pensare che fosse lui a salvarsi, aspetti che lasciavano presagire con facilità chi fosse l’eliminato di stasera 22 aprile del serale di Amici 22. Infatti monostante non abbia vinto una sfida nella puntata di sette giorni fa, Ramon è riuscito a battere Federica costringendola all’eliminazione. Un’affermazione che aveva portato a numerose polemiche sui social da parte di molti fandom che non ritenevano coerente il giudizio della giuria e soprattutto ritenevano Federica più adatta a raggiungere la finale.

Nonostante tutti questi indizi e ipotesi basate su quanto visto finora, stando a quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram chi esce stasera 22 aprile al serale di Amici 22 è Ramon. A pesare questa volta sono le sfide perse nelle ultime puntate e la consapevolezza che tra i ballerini sia un gradino sotto Isobel, Maddalena e il latinista Mattia. Tutti e tre godono di grande considerazione da parte dei giudici e alla fine questo è stato determinante sull’eliminazione. Inoltre già da settimane Ramon sembrava in bilico e dopo il ballottaggio della precendente puntata, in tanti lo avevano immaginato di nuovo a rischio.