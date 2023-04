Isola dei Famosi 2023 chi è uscito ieri sera: nomination seconda puntata

Ieri sera 24 aprile seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023: chi è stato eliminato, leader, chi è uscito e chi è stato nominato

Polemiche e litigi non si sono fatti attendere all’Isola dei Famosi 2023 nella seconda puntata in onda ieri sera 24 aprile. Due naufraghi in nomination a rischio eliminazione ma anche discussioni e il primo caso di questa edizione. Prima di annunciare chi è stato eliminato ieri sera tra Marco Predolin e Helena Prestes, si è parlato del fuoco gate che ha visto protagonista Christopher Leoni. L’attore è stato accusato di aver barato nell’accensione del fuoco e così è stato punito con una nomination, inoltre sia alla tribù delle chicas che a quella degli hombres è stato spento il fuoco. Si è poi parlato della prima lite del reality tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone che ha apostrofato in maniera dispregiativa la showgirl usando il termine pescivendola

La Caldonazzo ha criticato i modi del conduttore ed è nata così la prima vera antipatia tra i naufraghi. Dopo le polemiche è stato il momento della prova ricompensa per ottenere il fuoco. Gli Hombres sono stati i primi a superarla e dal bazar hanno scelto fuoco, pentola e cibo come oggetti. Le Chicas, seconde, hanno preso fuoco e maschera mente gli Accoppiados ultimi hanno puntato su pasta e pelati. Dopo la prova è stato annunciato l’eliminato: chi è uscito ieri sera 24 aprile dall’Isola dei Famosi è stato Marco Predolin che ha ottenuto solo il 37% delle preferenze mentre Helena Prestes si è salvata con il 63% dei voti. Chi è stato eliminato ieri sera non ha abbandonato il reality infatti Marco Predolin ha raggiunto l’Isola di Sant’Elena dove vivrà per sette giorni in solitaria.

Isola dei Famosi 2023 seconda puntata: nomination

Prima delle nomination, la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023 ha raccontato le incomprensioni tra Fiore Argento e Corinne Clery sul cibo con la sorella di Asia attaccata per un pezzo di cocco (discussione evitabile) e le accuse a Cristina Scuccia di essere troppo legata a Helena. Non poteva mancare Nathaly Caldonazzo che non tollera l’atteggiamento dell’ex suora che secondo lei mette zizzania e parla solo della sua storia. Si prova una riconciliazione ma soprattutto da parte di Nathaly Caldonazzo non sembra esserci tanto interesse. La linea comica ieri sera 24 aprile nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è stata affidata a Marco Mazzoli e Paolo Noise: prima hanno visto un video delle loro mogli che si divertivano a Miami senza di loro poi hanno sostenuto una prova della ruota honduregna convinti di poter riabbracciare le rispettive compagne. Prova superata ma alla fine hanno trovato solo i due cartonati delle mogli. Dopo un chiarimento tra i Chicos con Andrea Lo Cicero che non cambia tribù nonostante qualche critica per l’impegno degli altri arriva la prova leader. Helena Prestes, Simone Antolini e Andrea Lo Cicero sono scelti dalle rispettive tribù per giocare e a vincere è proprio l’ex rugbista che diventa leader rende così immune tutti i Chicos.

La sorpresa arriva a mezzanotte inoltrata con Fabio dei Jalisse che rivede in video la mamma Osiride che festeggia 90 anni. Le nomination della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 di ieri sera 24 aprile iniziano con Christopher che vota Nathaly così come i Jalisse, la coppia Noise Mazzoli e la coppia Pamela e Claudia. Fiore Argento, Helena Prestes, Cristina Scuccia e Nathaly Caldonazzo votano la coppia Alessandro e Simone. Luca vota Fiore Argento, Corinne Clery sceglie i Jalisse mentre Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini scelgono di nuovo Helena. Chi è stato nominato ieri sera 24 aprile all’Isola dei Famosi sono Nathaly Caldonazzo, la coppia Alessandro Simone e Fiore Argento e affronteranno il televoto per non essere eliminati. La figlia di Dario Argento è stato nominata dal leader Andrea Lo Cicero.