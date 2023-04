Elena Morali e Scintilla matrimonio perché è saltato: amara verità

Elena Morali e Scintilla avrebbero dovuto sposarsi, ma il matrimonio alla fine è saltato. Scopriamo i motivi e che ne è stato della loro storia d’amore

Niente matrimonio per Elena Morali e Scintilla, contrariamente a ciò che era stato annunciato. Non è una notizia recente, ma qualcuno potrebbe non esserne a conoscenza, o comunque non sapere esattamente cosa è successo alla coppia vip composta dalla bella speaker di Radio 101 e al celebre comico. A inizio marzo 2018, Gianluca Fubelli in arte Scintilla aveva rivelato nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live che il matrimonio tra i due, previsto per fine aprile di quell’anno, non si sarebbe celebrato. Inizialmente si era vociferato che il problema era stato l’avvicinamento tra Elena Morali e Simone Barbato, il Mimo di Avanti un altro, entrambi naufraghi a L’Isola dei Famosi, ma Scintilla aveva smentito tutto. Il comico di Back To School non si è definito all’epoca geloso, tra di loro non era successo nulla di particolare e non voleva stare in ansia creandosi problemi prima che questi sarebbero accaduti.

L’annullamento delle nozze era dovuto al fatto che la conduttrice radiofonica e personaggio televisivo era stata chiamata proprio a prendere parte a L’Isola dei Famosi, subentrando nella seconda settimana: un impegno lavorativo che l’aveva costretta a cambiare i suoi piani. Almeno questo è quello che aveva dichiarato Gianluca Fubelli da Barbara D’Urso nel marzo del 2018. Perché nel giro di pochi mesi si era poi scoperto che le cose stavano un po’ diversamente. A maggio dello stesso anno, Elena Morali aveva chiarito a Pomeriggio 5 che tra i due era scoppiata una vera e propria crisi di coppia, terminata con la separazione. Galeotto è stato proprio il reality Mediaset ma non per un tradimento, così fu dichiarato, ma perché Cayo Cochinos fece riflettere bene l’ex Pupa. Tutto questo è nato quando era da sola quando stava sull’Isola che non c’è. La verità è che il matrimonio con Scintilla a detta di Elena Morali è saltato perché non era pronta per sposarsi ed avere figli.

Elena Morali e Scintilla storia d’amore

Quindi, la storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla è finita nel 2018, in concomitanza col ritorno di lei dalla partecipa all’Isola dei Famosi. Elena Morali, nata vicino Bergamo nel 1990, si era legata a Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, romano classe 1973, nel 2016, quando entrambi lavoravano fianco a fianco alla conduzione di Colorado. Lei in passato aveva già avuto delle relazioni con Renzo Bossi, figlio del politico Umberto, e col rapper Gue Pequeno, ma quella con Scintilla era subito sembrata una storia seria.

Il comico le aveva fatto la proposta di matrimonio in diretta tv a Pomeriggio 5, e la ragazza aveva subito accettato. Nel giro di due anni, però, le cose sono precipitate, e ora i due non stanno più insieme. Poco dopo Elena Morali si è fidanzata con Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, storica fu la rottura con la show girl al Grande Fratello di Barbara D’Urso. Nel 2020 l’ex Pupa è convolata a nozze con il suo compagno, imprenditore napoletano, mettendo a tacere le voci di gossip sul loro conto, anche se non in Italia.