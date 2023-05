Anticipazioni Isola dei Famosi 2 maggio: infortuni e ritiri

Le anticipazioni della terza puntata di stasera 2 maggio dell’Isola dei Famosi con due infortuni, caso Nathaly e scontri

Sono trascorse solo due settimane ma le anticipazioni della terza puntata dell’Isola dei Famosi in onda stasera 2 maggio parlano già di due naufraghi a rischio per problemi fisici e un dimagrimento eccessivo che preoccupa il web. Ad animare gli ultimi sette giorni sono stati per prima Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini che hanno vissuto il loro primo litigio di coppia davanti alle telecamere. Lo scontro è avvenuto perché il ragazzo ritiene di ricevere poche attenzioni da parte del giornalista che ha replicato in maniera piccata. Il contesto non aiuta ma a poche ore dalla diretta sembra che tra i due sia tornata la pace. Non conoscono soste invece gli scontri tra le Chicas e questa volta Fiore Argento ha da ridire sull’altruismo di Helena Prestes tra le più attive nel reality ma anche quella più temuta dagli altri naufraghi per un carattere sopra le righe. La discussione tra le due ha ulteriormente inasprito gli animi e accentuato la poca compatibilità tra i naufraghi che fanno parte della tribu. Intanto però le anticipazioni di stasera 2 maggio dell’Isola dei Famosi annunciato una sorpresa proprio per Fiore che riceverà la visita della sorella Asia Argento. Dopo le parole del padre Dario, tocca all’attrice dare il proprio sostegno alla naufraga che a prescindere dagli scontri da un punto vista prettamente televisivo è una delle naufraghe che sta dando di più nei primi giorni.

Anticipazioni Isola dei Famosi stasera 2 maggio: Nathaly paura, due a rischio ritiro

Non solo litigi all’Isola dei Famosi ma anche tanti problemi che già serpeggiano tra i naufraghi. A destare più scalpore è Nathaly Caldonazzo immortalata nel day time e apparsa eccessivamente dimagrita dopo soli circa 14 giorni. Il suo fisico appare decisamente deperito e sui social temono che la showgirl possa rischiare grosso se non nutrita a dovere. C’è chi chiede l’intervento dei medici, chi invece ritiene che la Caldonazzo non doveva partecipare a questo reality perché probabilmente non abituata ad un contesto così faticoso. Inoltre già qualche giorno fa aveva avuto un malore per poi riprendersi dopo poco, un segnale della sofferenza che sta provando. Intanto nelle anticipazioni di stasera 2 maggio dell’Isola dei Famosi si farà il punto anche sugli infortunati: Claudia Motta e Marco Predolin, quest’ultimo dall’Isola di Sant’Elena dopo aver perso il televoto, hanno dovuto lasciare temporaneamente il reality per farsi curare. In particolare Miss Mondo è scivolata dagli scogli battendo con violenta il braccio e il fondoschiena, mentre per il conduttore non è stato specificato cosa abbia e non è trapelato nulla dal day time. Il rischio è che entrambi debbano abbandonare l’Isola dei Famosi ma ulteriori aggiornamenti sulle loro condizioni verranno date durante la puntata.

Si parlerà anche di Cristina Scuccia e delle sue rivelazioni dopo le domande pepate di Marco Mazzoli e Paolo Noise. I due speaker radiofonici hanno chiesto all’ex suora se più interessata agli uomini o alle donne e la vincitrice della seconda edizione di The Voice non si è nascosto rispondendo che le piacciono le persone. Sul fronte gioco brutto colpo per Andrea Lo Cicero per una decisione presa dallo Spirito dell’Isola che potrebbe portare ad ulteriori conseguenza. Al naufrago è stata tolta la collana da leader perché ha aiutato le Chicas e ha dato il riso a Christopher Leoni che in realtà è in punizione. Un provvedimento che ha creato un certo malumore nell’Isola e che rischia di inasprire ulteriormente gli animi.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2 maggio: chi vince al televoto sondaggi

Nella puntata di stasera 2 maggio dell’Isola dei Famosi sono al televoto Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Chi riceverà meno preferenze dovrà lasciare l’Isola e recarsi all’Isola di Sant’Elena dove è già presente Marco Predolin che nella puntata precedente ha perso al televoto contro Helena Prestes. I sondaggi sono abbastanza chiari e danno favoriti per vincere una tra Fiore Argento e Nathaly Caldonazzo in un testa a testa serrato che verrà deciso probabilmente a pochi minuti dalla chiusura del televoto. Non dovrebbe esserci nulla da fare per la coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini che si fermano per ora al 13% e sono tra i più papabili ad essere eliminati. A condannare i due l’atteggiamento del giornalista che non è piaciuto nel litigio con Nathaly Caldonazzo e successivamente nella discussione avuta con il suo fidanzato. Sui social il comportamento di Alessandro Cecchi Paone è ritenuto eccessivo e troppo altezzoso e questo lo porta ad essere per ora tra i meno apprezzati nel reality.