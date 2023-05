Isola dei Famosi infortunio Claudia Motta ritirata cosa è successo

Primo ritiro all’Isola dei Famosi con Claudia Motta che ha dovuto lasciare il reality condotto da Ilary Blasi per infortunio: cosa è successo a Miss Mondo

Dopo due settimane dall’inizio, l’Isola dei Famosi deve fare i conti con il primo infortunio di questa edizione. Primi giorni movimentati in Honduras con il malore di Nathaly Caldonazzo che ha spaventato gli appassionati del programma scossi dal dimagrimento eccessivo della showgirl e che poi sono stati caratterizzati dall’infortunio a Claudia Motta che dopo l’incidente è stata soccorsa dagli altri naufraghi. Successivamente Miss Mondo ha dovuto ricorrere alle cure dei medici che hanno deciso di portarla via dall’isola per ulteriori accertamenti. Non è la prima volta che un naufrago è costretto lasciare il reality temporaneamente per farsi curare ma questa volta l’infortunio è sembrato più grave del previsto. Come raccontato nel day time dell’Isola dei Famosi Claudia Motta ha perso l’equilibrio sulla spiaggia di Playa Tosta mentre si trovava sugli scogli, probabilmente alle prese con qualche lavoro da fare come previsto dal gioco. La collega di Pamela Camassa, con cui è in coppia all’Isola dei Famosi, è caduta male sbattendo violentemente il braccio sulla roccia e riportando ferite anche su un gluteo. Un brutto colpo per la naufraga che è stata soccorsa subito da Fabio Ricci dei Jalisse, successivamente è stata rincuorata da tutti ma è apparsa decisamente sofferente. C’era fiducia da parte degli altri concorrenti che la ragazza di 23 anni potesse guarire in breve tempo per tornare sulla Playa ma fino alla puntata di stasera 2 maggio non si sono avute sue notizie e aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Isola dei Famosi perché non c’è Claudia Motta

Il sospetto c’era e infatti l’infortunio di Claudia Motta all’Isola dei Famosi è stato più grave del previsto. Miss Mondo è stata costretta al ritiro come annunciato da Alvin ad inizio puntata, un’assenza che purtroppo non è temporanea perché lo staff medico ha ritenuto che le ferite riportate nella caduta fossero troppo gravi per poter tornare nel reality. Così come previsto dal regolamento Claudia Motta non c’è ed è ufficialmente ritirata. Non è la prima volta che un naufrago è costretto a rinunciare anzitempo all’avventura in Honduras all’Isola dei Famosi, basti pensare al caso eclatante di Edoardo Tavassi che nella scorsa edizione ha dovuto rinunciare alla finale per un infortunio al ginocchio. Questa volta il ritiro di Claudia Motta è arrivato dopo solo due settimane di reality con Miss Mondo che ha rischiato già nella prima puntata di essere eliminata. La 23enne era stata identificata come la reietta della tribu delle chicas ma poi era stata accoppiata a Pamela Camassa per far parte della tribu degli Accoppiados. Un vero peccato il ritiro di Claudia Motta all’Isola dei Famosi perché fin dai primi giorni è stata una dei naufraghi più cercati sul web e in tanti speravano in una sorpresa del fidanzato Simone Rugiati. I due non hanno mai ufficializzato il rapporto fino allo sbarco in Honduras da parte della ragazza che ha ammesso di avere un uomo a casa che l’aspetta.