Beatrice Valli ha partorito: segreto a registrazione di Back to School

Beatrice Valli era incinta da ospite della puntata del 4 Maggio di Back to School e ha partorito la sua quarta figlia Matilda Luce il 24 Aprile

Beatrice Valli 28anni, di lavoro influencer, nascondeva un segreto di cui forse non era a conoscenza quando ha girato il suo campus e l’esame a Back To School. La puntata di cui è stata ospite è andata in onda il 4 maggio ma in realtà le riprese risalgono a circa 10 mesi fa. La moglie di Marco Fantini ha tre figli con il marito Bianca 5 anni, Azzurra 2 anni e Matilda Luce 11 giorni, mentre da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi ha avuto Alessandro, oggi 9 anni. La seconda delle sorelle Valli ha dichiarato la quarta gravidanza a novembre scorso, dopo aver smentito delle voci sul suo pancino a luglio parlando di lattosio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha partorito il 24 Aprile la sua ultima figlia annunciandolo ai follower con un tenero post su Instagram.

C’è un motivo se nella puntata di Back To School in cui è stata ripetente Beatrice Valli era in formissima con nessun segno di una gravidanza in corso, senza pancione. Nessun fraintendimento, chiariamo, le donne in attesa sono bellissime e il ventre che cresce non denota cattiva forma fisica, al contrario è il miracolo della vita che cresce grazie alla mamma che porta il futuro neonato in grembo. Semplicemente è un discorso di tempistiche, per cui i telespettatori stupiti si chiedono perché l’influencer da oltre due milioni di follower non appare incinta nei video del programma di Italia 1 condotto eccezionalmente da Federica Panicucci.

Beatrice Valli a Back To School

La risposta è semplice, la messa in onda della trasmissione era prevista per gli inizi del mese di gennaio. Non è stato poi così visto che è stato trasmesso dal 5 Aprile. Back to School è stato registrato nel mese di luglio o comunque a cavallo tra i mesi di giugno e luglio, probabilmente anche per permettere ai bambini protagonisti del divertente programma di non saltare giorni importanti di scuola. Dunque facendo un po’ i conti, in base al giorno preciso della registrazione che ha visto come ospite la moglie di Marco Fantini, Beatrice Valli era incinta di pochissime settimane se non giorni, oppure avrebbe scoperto di lì a poco della sua quarta gravidanza che avrebbe dato alla luce la piccola Matilda Luce.

Un dolce segreto quella della coppia formata dai due ex volti di Uomini e Donne che hanno fatto la storia del dating show con la loro splendida famiglia che è possibile ammirare anche sui loro rispettivi profili Instagram. In realtà già Verissimo, nel corso dell’intervista di annuncio gravidanza, la coppia aveva confessato un dettaglio intimo sulle loro figlie. Bianca, Azzurra e probabilmente anche Matilda Luce sono state concepite ad Ibiza. l’Isola delle Baleari molto amata dai Vip è per loro un luogo magico per questo tenero motivo, non solo per la bellezza del mare e i posti dove divertirsi. Beatrice Valli a Back To School ha lasciato il segno con qualche piccola gaffes, in fondo chi non le ha fatte dianzi la commissione presieduta dalla maestra Bertucci.