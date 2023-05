Ospiti Fabio Fazio Che Tempo Che Fa 7 maggio: da Oscar

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa stasera domenica 7 maggio: chi ci sarà da Fabio Fazio e al tavolo

Tra gli ospiti di Fabio Fazio stasera 7 maggio a Che Tempo Che Fa c’è un premio Oscar, uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico e una cantante che continua a mietere successi. Come ogni puntata ad accompagnare il padrone di casa ci sarà Filippa Lagerback che introdurrà gli ospiti della serata, spazio ovviamente anche a Luciana Littizzetto così come a Nino Frassica, Simona Ventura, Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli interpretata da Maurizio Ferrini. Tra gli ospiti di stasera 7 maggio a Che Tempo Che c’è il grande attore Steve Martin, vincitore nel 2013 del premio Oscar alla carriera. Il grande comico, sceneggiatore e musicista è in Italia per presentare Il numero uno sono io, libro a fumetti che racconta la sua carriera scritto proprio dallo stesso Steve Martin e illustrato da Harry Bliss. Nel progetto sono presenti tanti aneddoti della sua vita sul set e su alcuni colleghi che ha avuto il piacere di incontrare e con cui è nata una splendida amicizia.

Alberto Angela è uno degli ospiti di stasera 7 maggio da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il conduttore e divulgatore scientifico presenterà uno speciale sul padre Piero Angela, scomparso il 13 agosto 2022. Il progetto andrà in onda prossimamente su Raiuno dove ha dato vita a tantissime trasmissioni entrate nella storia della televisione italiana. Per lo spazio dedicato alla musica, Fabio Fazio ospita Annalisa che in queste settimane sta bissando il successo della canzone Bellissima grazie al singolo Mon Amour tra le canzoni più trasmesse in radio e che ha già ottenuto circa 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e 10 milioni di ascolti su Spotify. Per l’attualità gli ospiti di Che Tempo Che Fa di stasera domenica 7 maggio sono Benedetta Allegranzi responsabile dell’OMS, Carlo Cottarelli, il professore Roberto Burioni, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini, Luca Mercalli, Marco Damilano, Michele Serra e Nello Scavo.