Marianna Morandi nuovo compagno chi dopo Biagio

Marianna Morandi: chi è il nuovo compagno dell’attrice, figlia del noto cantante Gianni Morandi e già compagna di Biagio Antonacci

Marianna Morandi è una illustre figlia d’arte, ma con una carriera da attrice ben avviata da tempo. Come si può facilmente in intuire dal suo cognome, è infatti la figlia del noto cantante Gianni Morandi, mentre sua madre è l’attrice e annunciatrice televisiva Laura Efrikian, la prima moglie di Morandi. Marianna è nata a Roma il 14 febbraio 1969, e oggi ha dunque 54 anni. È la secondogenita della coppia, anche se la sorella maggiore Serena visse solo poche ore, e ha due fratelli minori: Marco, nato nel 1974, e Pietro, nato nel 1997 e noto con il nome d’arte di Tredici Pietro, figlio di seconde nozze di Gianni Morandi. Entrambi i fratelli sono cantanti.

Lei invece ha scelto una strada un po’ diversa, pur restando nel mondo dello spettacolo. Marianna Morandi è infatti un’attrice, diplomata all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, e che ha lavorato soprattutto in ambito teatrale. È comunque nota anche grazie a delle apparizioni televisive, come ad esempio nella miniserie del 1998 La forza dell’amore su Canale 5, in cui recita accanto al padre e a Elena Sofia Ricci, e a Un anno di primavera, andata in onda su Rai 2 nel 2005, con Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff. Al momento, però, non si occupa più tanto di recitazione, e anzi gestisce l’agenzia di comunicazione Joydis a Bologna, la città in cui vive.

Marianna Morandi ha due figli, entrambi impegnati nel mondo della musica, Paolo e Giovanni. Sono nati tutti e due dalla sua lunga relazione con il cantante Biagio Antonacci, con cui però è da tempo separata. Da quando si è allontanata dal mondo dello show business, non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Marianna Morandi, per cui al momento non è noto se abbia un nuovo compagno. Potete seguirla comunque sul suo profilo Instagram ufficiale.

Marianna Morandi Biagio Antonacci

Di Marianna Morandi si è tornato a parlare di recente dopo le dichiarazioni di lunedì 8 maggio del suo storico ex Biagio Antonacci, famosissimo cantante italiano oggi 59enne. I due sono stati legati sentimentalmente dal 1993 al 2002, con una lunga relazione da cui sono nati due figli: Paolo, che oggi scrive testi per canzoni, e Giovanni, che invece fa il cantante rap. Il rapporto tra Marianna Morandi e Biagio Antonacci ha avuto anche una piccola parentesi musicale: infatti l’attrice venne coinvolta nella canzone Lavorerò (album edit), uscita nel 1995 come terzo singolo estratto dall’album Biagio Antonacci, in cui canta una strofa rap.

Intervistato ieri sul Corriere della Sera, Biagio Antonacci ha parlato, oltre che della sua carriera, anche della relazione con Marianna Morandi, a cui è rimasto legato per nove anni. In particolare, il cantante ha raccontato il dolore per la fine della loro storia d’amore: “Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”. Oggi, Biagio Antonacci ha una relazione con la giornalista Paola Cardinale, di 13 anni più giovane di lui, da cui nel 2021 ha avuto un altro figlio, il terzo, di nome Carlo.