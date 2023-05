Eurovision 2023 chi canta stasera 11 maggio: scaletta

La scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision 2023 in programma questa sera 11 maggio: c’è un po’ d’Italia in gara

In attesa dell’esordio di Marco Mengoni, rappresentante dell’Italia all’Eurovision 2023 e quindi già qualificato di diritto alla finalissima, stasera 11 maggio va in onda la seconda semifinale della kermesse musicale, la quale andrà a completare il quadro delle nazioni finaliste che si uniscono a Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Ucraina. Spazio, dunque, ad altre 16 nazioni e a rompere il ghiaccio stasera nella splendida cornice di Liverpool sarà la Danimarca, con la cantante originaria delle Isole Far Oer Reiley che si esibisce con la sua Breaking my heart. A seguire è il turno dell’Armenia, una delle grandi rivelazioni dello scorso anno con Rosa Linn e la sua Snap, che quest’anno presenta in gara Brunette col brano Future lover. A seguire è il turno di Romania ed Estonia, rappresentate rispettivamente da Theodor Andrei col brano D.G.T (Off and on) e da ALIKA con Bridges. La serata di stasera prosegue con il Belgio, rappresentato da Gustaph che canta Because of you, e poi da Cipro con Andrew Lambrou e la sua Break a broken heart. A chiudere la prima parte della seconda serata dell’Eurovision 2023 ci sono Islanda e Grecia, con Dilja e Victor Vernicos che cantano rispettivamente i brani Power e What they say. Arriviamo, dunque, al giro di boa e dopo le prime otto esibizioni la semifinale prosegue con la seconda parte delle esibizioni, che si apre con una delle performance più attese, quella della Polonia con BLANKA e la sua Solo, un brano che ai primi ascolti ha colpito moltissimo gli addetti ai lavori. La scaletta della semifinale di stasera 11 maggio prosegue poi con Slovenia e Georgia, con l’indie rock band Joker Out e il cantautore Iru, pronti a esibirsi con le canzoni Carpe Diem e Echo. Si continua poi con San Marino, rappresentato lo scorso anno da Achille Lauro, che quest’anno porta in scena i Piqued Jacks, un gruppo italiano molto attivo nel campo dell’indie rock alternativo, i quali portano il brano Like an animal. Giungiamo, dunque, all’ultima parte della seconda semifinale con le esibizioni dell’Austria, con Teya & Salena in Who the hell is Edgar?, dell’Albania con Albina & Familja Kelmendi in Duje e infine Lituania e Australia rispettivamente con Monika Linkyte e la sua Stay e con i Voyager e la loro Promise.

Eurovision 2023: nazioni qualificate alla finale

La semifinale di questa sera completerà, dunque, il quadro della finale, prevista per sabato sera 13 maggio, in cui oltre alle sei nazioni sopracitate qualificate di diritto, rivedremo anche le dieci che hanno superato la prima semifinale. Si tratta della Croazia con i Let 3, della Moldavia con Pasha Parfeni, della Svizzera con Remo Forrer, della Finlandia con Kaarija, della Repubblica Ceca con Vesna, di Israele con Noa Kirel, del Portogallo con Mimicat, della Svezia con Loreen, della Serbia con Luke Black e della Norvegia con Alessandra Mele, cantante di chiari origini italiane. Dalla semifinale di stasera usciranno altre dieci nazioni finaliste, che andranno a completare il quadro dei 26 paesi che nella finale di sabato 13 maggio si giocano la vittoria dell’Eurovision 2023.