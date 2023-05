Eurovision 2023 quando canta Marco Mengoni

Quando canta Marco Mengoni all’Eurovision 2023: il regolamento ha portato il cantante a esibirsi in un momento ben preciso

Ha preso il via ufficialmente l’edizione 2023 dell’Eurovision martedì 9 maggio, ma come in molti hanno notato Marco Mengoni non si è esibito nella prima serata della kermesse, anche se è stata trasmessa una breve clip della sua Due vite. L’esibizione del vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo non è in scaletta nemmeno per la seconda serata dell’Eurovision 2023, prevista per giovedì 11 maggio, e a questo punto gli spettatori si chiedono quando canta Marco Mengoni nella competizione che sta prendendo vita a Liverpool. Per vedere sul palco il rappresentante italiano in Inghilterra bisogna attendere sabato 13 maggio, data della finale dell’Eurovision 2023, perché l’Italia è uno dei big five ammessi di diritto alla finalissima. L’Italia, insieme a Regno Unito, Spagna, Germania e Francia, ha da regolamento un posto riservato nella finale dell’Eurovision e a queste cinque nazioni si unisce anche l’Ucraina vincitrice dell’ultima edizione. Per vedere cantare Marco Mengoni bisogna attendere, dunque, la serata di sabato 13 maggio, quando il cantante italiano si gioca la vittoria con gli altri 25 finalisti di questa edizione della kermesse artistica, con 10 paesi provenienti da ognuna delle due semifinali, che si uniscono alle sei finaliste già menzionate. Oltre a Marco Mengoni, gli altri artisti che si esibiscono direttamente in finale sono: La Zarra per la Francia con Evidemment, Lord of the Lost per la Germania con Blood & Glitter, Blanca Paloma per la Spagna con Eaea, Mae Muller per il Regno Unito con I wrote a song e infine Tvorchi per l’Ucraina con Heart of steel. Infine, in finale, oltre all’esibizione di Marco Mengoni, ci sarà anche quella di Mahmood, presente come super ospite dell’epilogo dell’Eurovision 2023.

Mengoni Eurovision canzone: come cambia Due vite

Come spesso accade in occasioni del genere, Marco Mengoni ha dovuto modificare la sua canzone e portare una nuova versione in gara. L’artista canterà, dunque, una Due vite diversa rispetto a quella con cui ha vinto Sanremo 2023, apportandovi dei cambiamenti necessari per aderire al regolamento dell’Eurovision, che prevede che i brani in gara non superino la durata di tre minuti. Non si tratta di cambiamenti troppo sostanziali, ma semplicemente di un accorciamento del primo ritornello e della rimozione di alcune parti strumentali presenti nella versione originale. Si era parlato molto anche della possibilità che Marco Mengoni presentasse proprio una canzone diversa all’Eurovision 2023, magari in lingua inglese vista la sua familiarità, ma alla fine il cantante di L’Essenziale ha optato per il brano con cui ha vinto Sanremo, anche per omaggiare un percorso importante, che lo ha portato a trionfare nuovamente all’Ariston e che gli ha permesso di partecipare all’Eurovision. Una scelta di cuore, dunque, che vedremo se premierà il rappresentante dell’Italia, che come ogni anno nutre serie possibilità di vincere o comunque di ottenere un risultato di prestigio, anche se la concorrenza non manca, con la Svezia che gioca il ruolo della favorita, conseguita da Finlandia e Francia, ma anche l’Italia si candida a recitare il ruolo dell’outsider in questa edizione 2023 dell’Eurovision.