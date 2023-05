Simone e Alessandro perché lasciano Isola dei Famosi: retroscena

Simone Antolini fuori dall’Isola dei Famosi per un malore e il suo fidanzato Alessandro Cecchi Paone lascia l’Honduras. Il motivo

Dopo Claudia Motta anche Simone Antolini lascia l’isola dei Famosi 2023 per infortunio, nel dettaglio a causa di un malore non ben specificato dai canali social del programma condotto da Ilary Blasi. Non a sorpresa anche il fidanzato Alessandro Cecchi Paone ha deciso di abbandonare l’Honduras seguendo a ruota il giovane di 23 anni di età. L’annuncio ufficiale, dopo molti rumors che si sono susseguiti in queste ore, è arrivato nel corso del daytime del 11 maggio non senza dubbi da parte dei telespettatori. Nella puntata di lunedì Alvin era stato molto vago ma rassicurante sulle condizioni di salute di Simone Antolini, pur non diramando nessun bollettino medico ufficiale da parte dello staff ha parlato di un leggero malore, non rivelando nessun ulteriore dettaglio.

Le informazioni sul compagno del giornalista sono state scarne anche perché lo stesso inviato a Cayo Cochinos aveva precisato che il naufrago era ancora in gioco e che sarebbe tornato in puntata già dalla prossima settimana. A smentire in parte Alvin sul malore del suo fidanzato è stato lo stesso Alessandro Cecchi Paone, che a molti era sembrato velatamente polemico. Non a caso, poco dopo, ha avuto una lite con strascico di polemiche con la conduttrice Ilary Blasi quando è venuto a conoscenza dello scioglimento della tribù degli Acopiados. L’ex conduttore de La macchina del Tempo appreso che avrebbe partecipato come giocatore singolo aveva già minacciato di abbandonare l’Isola dei Famosi 2023.

Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone si ritira

In precedenza, d’altronde, il volto di Rete 4 aveva specificato il perché del malore di Simone, a suo dire non si era minimamente risparmiato ai fini del gioco e del lavoro in Honduras tra capanne da costruire e pesca. Difatti il giornalista si era definito preoccupato. C’è stato poi silenzio e dopo tre giorni è arrivato l’annuncio sembrato discordante rispetto alle parole di Alvin pronunciate lunedì in puntata: Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone lasciano l’Isola dei Famosi perché il giovane ha avuto un malore e il compagno ha preferito ritirarsi non volendo gareggiare senza la sua dolce metà. Che tipo di malore ha avuto il fidanzato del giornalista resta un segreto. Si ipotizza che cosa ha avuto Simone è più di un calo di pressione, conseguenze della malnutrizione o problemi articolari.

Facendo un giro su Twitter le ultime notizie che arrivano dall’Isola dei Famosi sulla coppia che ha abbandonato il programma sono all’insegna della caccia al retroscena. C’è chi riflette su una scelta troppo repentina riguardo alle condizioni di salute di Antolini, chi tira in ballo Melissa, la presunta figlia del naufrago che avrebbe deciso di non parlarne più e per questo motivo avrebbe abbandonato. Infine c’è chi parla di pressing da parte di Cecchi Paone sul fidanzato per il poco interesse di entrambi nel voler giocare da soli. La verità la conoscono solo i diretti interessati e la produzione del reality. Probabilmente Ilary Blasi con il suo consueto modo schietto di condurre potrebbe aggiungere qualcosa in più su questo abbandono dell’Honduras da parte di due concorrenti su cui gli autori avevano molto puntato.