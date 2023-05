Annalisa sposa Francesco Muglia: chi è il fidanzato futuro marito

Annalisa Scarrone la cantante di Bellissima e Mon Amour si sposa a luglio: chi è il fidanzato Francesco Muglia pezzo grosso di Costa Crociere

Sembra impossibile ma a volte si può nascondere, fino a un certo punto, la propria vita privata al mondo del gossip. Ed è così che ha fatto finora Annalisa Scarrone: la cantante di “ho visto lei che bacia lui” si sposa e questa volta non è una fake news perché c’è la prova tangibile delle nozze con tanto di pubblicazioni presenti sul portale online del comune di Savona e probabilmente affisse in sede. Fiori d’arancio dunque per la rossa seconda classifica ad Amici 10 vinta da Virginio ma che non le ha impedito di raggiungere il successo. Il futuro marito e attuale fidanzato di Annalisa è Francesco Muglia, un grande manager con un lavoro di alto profilo. La dolce metà della voce di Bellissima è nato a Padova il 23 luglio del 1980 sotto il segno del Leone e ha quindi 43 anni di età. Ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza con la passione per la economia e le idee molto chiare sul suo futuro. Ottenuto il diploma si è laureato all’Università di Padova e successivamente si è specializzato a Stoccolma. Dopo l’esperienza teorica si è subito buttato nel campo della pratica nel marketing pubblicitario partecipando ad un importante Master di Publitalia 80 che gli ha aperto le porte del lavoro.

Francesco Muglia lavoro

La carriera di Francesco Muglia, fidanzato e futuro marito di Annalisa, è iniziata alla Danone dove è rimasto per sette anni, scalando di fatto le gerarchie fino a ricoprire il ruolo di capo delle campagne pubblicitarie di Vitasnella, Danacol e Activia tra le varie. Successivamente e precisamente nel 2016 arriva a Costa Crociere come direttore delle analisi di marketing tramite le preferenze dei clienti poi cresce e si sposta a Madrid dove ricopre il ruolo di general manager in Spagna e Portogallo dell’azienda. Francesco Muglia fa il botto proprio quest’anno infatti oltre alla vita privata con l’imminente matrimonio con Annalisa Scarrone, diventa anche vicepresidente global marketing di Costa Crociere, immaginiamo con un lauto stipendio direttamente proporzionale alle sue enormi capacità e alle importanti responsabilità che un manager del suo calibro deve gestire.

Non si sa nulla sulla storia d’amore tra Francesco Muglia e Annalisa Scarrone anche perché in questi anni in cui probabilmente sono stati insieme non si è mai parlato di loro e non ci sono mai stati scatti social sui rispettivi profili Instagram e nemmeno dei paparazzi che sono soliti beccare le coppie vip in giro per il mondo. Probabilmente visto che anche lui, stando alle pubblicazioni, vive a Genova, potrebbero essere stati presentati da amici comuni o conosciuti per lavoro. Infatti non è da dimenticare che Costa Crociere è stato partner di Sanremo in questi anni e anche nell’edizione che ha visto Annalisa in gara nel 2021. La stessa cantante è stata poi ospite della kermesse musicale quest’anno dove la grande multinazionale si è distinta per gli show allestiti all’interno della nave Costa Smeralda. Molto probabilmente il matrimonio tra Annalisa e Francesco Muglia si celebrerà a luglio.