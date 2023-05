Claudio Baglioni ex moglie chi è: la verità di Paola Massari

Paola Massari è l’ex moglie di Claudio Baglioni con cui si è lasciato nel 2008. Hanno avuto un figlio Giovanni. La vita oggi della musa del cantautore

Paola Massari è conosciuta come l’ex moglie di Claudio Baglioni, uno dei più famosi cantanti italiani di tutti i tempi. La loro storia d’amore è stata immortalata in una delle canzoni più amate dell’artista, Piccolo Grande Amore, e la carriera della Massari è sempre stata strettamente legata a quella dell’ex marito. Nonostante il divorzio, la donna nutre ancora un grande affetto e rispetto per il cantautore e il loro figlio Giovanni rimane un ricordo costante del loro passato insieme. La romantica storia d’amore tra Claudio Baglioni e Paola Massari ha dato dando vita ad alcuni dei suoi successi più memorabili come anche E tu… Figura chiave della scena musicale italiana, Paola Massari è nota per la sua voce angelica, il suo stile unico e la sua dedizione alla musica. Il suo stretto legame con Claudio Baglioni, che ha conosciuto mentre lui stava diventando famoso, le è valso il titolo di musa. Riguardo la biografia dell’ex moglie di Claudio Baglioni, la donna è nata a Roma il 3 marzo del 1955 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Non si è mai spostata dalla Capitale dove ha sempre coltivato la sua passione per il canto e la recitazione, fino a diplomarsi al Liceo con indirizzo Cinema e Tv. Appena sedicenne la sua vita è cambiata per sempre con l’incontro con Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni e Paola Massari: storia d’amore

Paola Massari e il cantautore si sono incontrati in un modo particolarmente romantico e suggestivo. Il primo sguardo tra loro è arrivato nel 1971 per caso ad una mostra all’Eur dove lui era lì per cantare e lei stava in gita con la scuola. Un amore nato subito e culminato nel matrimonio avvenuto due anni dopo in gran segreto quando l’artista era ormai un’icona della musica italiana per non dare adito al gossip di rovinare la sua carriera. Lui aveva 22 anni e lei nel frattempo era diventata maggiorenne, poco dopo è nato il loro unico figlio Giovanni che oggi ha 41 anni e lavora come musicista accanto a suo padre. È nato il 19 maggio del 1982 e lavora come chitarrista. Paola Massari ha esordito come cantante in duetto con suo marito nel brano Battibecco e ha poi continuato registrando spesso i cori nelle canzoni scritte non solo dalla sua dolce metà ma anche da altri artisti come Bacalov. La troviamo anche in La vita è adesso nella composizione musicale e in Assolo. La separazione ufficiale a cui ha fatto poi seguito il divorzio tra Claudio Baglioni e la sua ex moglie è arrivato nel 2008 ma si erano già lasciati da 14 anni. Il cantautore e Paola Massari si sono lasciati perché il loro grande amore si era spento e hanno deciso in via consensuale di porre fino al loro matrimonio solo quando hanno preso consapevolezza che il sentimento era ormai svanito nonostante separati da anni e ognuno con le proprie vite sentimentali. Paola Massari oggi continua a lavorare nel mondo del musica e in diverse recenti interviste ha sempre dichiarato un grande affetto per il suo ex marito voce di Avrai. Inoltre sembra che attualmente il loro rapporto sia di rispetto reciproco ma freddo e lei si è dichiarata al settimanale DIPIU’ dispiaciuta perché è finita anche la loro bella amicizia che si era creata nel corso degli anni. Dopo la fine del suo matrimonio, Claudio Baglioni ha avuto come compagna la manager Rossella Barattolo.